POL-REK: Einbruch in Friseurgeschäft - Erftstadt

Ein Zeuge entdeckte die beschädigte Scheibe eines Friseurgeschäftes am Samstagmorgen (14. Januar) in dem Einkaufszentrum am Holzdamm. Unbekannte hatten mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe in der Nacht zu Samstag (13. Januar 18.30 Uhr bis 14. Januar 05.50 Uhr) eingeworfen und das Geschäft betreten. Dort entwendeten sie unter anderem Scheren und Haarschneidemaschinen. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

