POL-REK: Witterungsbedingte Einsätze - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Acht Einsätze im Zusammenhang mit dem Schneefall bewältigten die Polizeibeamten am Freitagmorgen.

Am 13. Januar wurde die Polizei in der Zeit von 05:00 Uhr bis 10:00 Uhr zu verschieden Einätzen gerufen, deren Ursache witterungsbedingt war. In allen Fällen blieb es bei Gefahrenstellen, zu den die Feuerwehr oder die Stadtwerke gerufen wurden. Ein Verkehrsunfall war zu verzeichnen. Ein PKW-Fahrer hatte seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst und war gegen einen Baum gefahren. Auch dort blieb es bei Sachschaden, allerdings musste der Baum von der Feuerwehr beseitigt werden, weil von ihm nach dem Unfall eine Gefahr ausging. Ansonsten verhielten sich die Verkehrsteilnehmer den Witterungsbedingungen angepasst. Ein sehr guter Start in den Freitag mit dem magischen Datum! (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell