POL-REK: Festnahme nach Einbruch in Rohbau- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen hielten den Einbrecher fest und übergaben ihn der Polizei.

In den geschlossenen Rohbau brachen Unbekannte bereits am vergangenen Wochenende (7.-9.Januar) ein. Der 26-jährige Besitzer des Einfamilienhauses, das in einem Neubaugebiet "Unter den Linden" liegt, "bewachte" daher während der vergangenen Nacht (9./10. Januar) das Haus mit einem 24-jährigen Freund aus Kerpen. Um 23.45 Uhr (9.Januar) hörten die beiden Geräusche aus Richtung der Garage und sahen Taschenlampenschein. Der Täter hatte eine Baustellentür entfernt und versuchte über die Garage und eine weitere, verschlossene Tür in das Haus zu gelangen. Als der Täter die beiden Freunde bemerkte, flüchtete er. Sie verfolgten den Einbrecher und hielten ihn in der Straße "Am Kapellenkreuz" fest. Dann verständigten sie über "110" den Notruf der Polizei. Die eingetroffenen Polizeibeamten nahmen den 27-Jährigen aus Kerpen fest. Auf der Flucht und dem anschließenden Ergreifen durch die beiden Freunde erlitt er Verletzungen im Gesichtsbereich, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (wp)

