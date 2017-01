POL-REK: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin angehalten- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Einer Zeugin fiel ihre Fahrweise auf und sie verständigte die Polizei.

Die aufmerksame Zeugin meldete gestern (5. Januar) die "auffällige" Fahrweise eines Pkw. Sie fuhr um 17.30 Uhr hinter einer 50-Jährigen aus Brühl her, die ihren Pkw immer wieder in den Gegenverkehr lenkte. An der Kaiserstraße/Kurfürstenstraße fuhr sie zudem gegen die Fahrtrichtung durch einen Kreisverkehr. Die Zeugin verständigte daraufhin den Notruf "110" der Polizei. Die Polizeibeamten trafen die 50-Jährige im Verlauf der Kölnstraße an. Ihr Fahrzeug parkte halb in einer Parkbucht und ragte mit dem Heck in die Fahrbahn hinein, der Motor lief noch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,98 Promille. Die Beamten nahmen die Frau mit zu einer Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell