POL-REK: Wohnungsbrand- Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Rauchmelder löste den Alarm aus. Nachbar alarmierte die Rettungskräfte.

Ein 58-Jähriger zündete gestern Abend (4. Januar) in seiner Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Am Fronhof" eine Kerze auf dem Adventskranz an. Danach legte er sich auf die Couch und schlief ein. Die herunter gebrannte Kerze setzte den Kranz in Brand. Ein Brandmelder löste den Alarm aus. Ein Nachbar hörte den schrillen Rauchmelder um 21.50 Uhr und verständigte den Notruf.

Die eintreffende Feuerwehr öffnete die Wohnungstür. Sie trafen auf den Inhaber und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Dank des Nachbarn und des Rauchmelders konnte der Brand ohne gravierende Folgen frühzeitig erkannt werden. Es entstand lediglich leichter Sachschaden am Wohnzimmertisch.

Rauchmelder sind seit 1. Januar 2017 in allen Wohnungen und Wohnhäusern in Nordrhein-Westfalen Pflicht. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell