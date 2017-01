POL-REK: Polizei nahm flüchtigen Dieb fest- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Zeugin meldete den Diebstahl. Die Polizei traf den Täter an.

Die aufmerksame Zeugin hielt sich gestern (3. Januar) um 19.45 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt auf der Kaulardstraße auf. Sie beobachtete, dass ein 41-Jähriger Mann seinen Einkaufswagen mit diversen Waren aus dem Laden schob, ohne die Ware bezahlt zu haben. Er lud seinen "Einkauf" in einen Pkw, in dem ein 48-jähriger Mann wartete. Sie fuhren von dem Parkplatz in Richtung Hermülheim. Daraufhin verständigte die Zeugin über Notruf "110" die Polizei. Polizeibeamte trafen die Beiden im Rahmen der Fahndung wenig später an. Im Fahrzeug fanden die Beamten Waren von über 180 Euro. Den 41-jährigen Brühler nahmen die Beamten vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell