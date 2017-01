POL-REK: Schneefall verursachte mehrere Verkehrsunfälle- Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bei drei Verkehrsunfällen gab es Verletzte.

Durch die heutige (2. Januar) Winterglätte kam es kreisweit zu elf Verkehrsunfällen zwischen 04.40 Uhr und 11.00 Uhr. In Kerpen, Bedburg und Frechen kam es zu je einem Sachschadensunfall aufgrund Glätte und Schneefall. In Bergheim kam es zu zwei Verkehrsunfällen. Auch in Brühl ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Zudem verletzte sich ein 50-Jähriger aus Brühl bei einem Alleinunfall leicht. Er fuhr um 04.50 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße bei schneeglatter Fahrbahn leicht bergab Richtung Rodderweg. An der Einmündung zum Rodderweg rutschte er geradeaus über die Bordsteinkante hinaus und einen Abhang herunter. Sein Pkw überschlug sich dabei. Der Fahrer verlor nach eigenen Angaben kurz das Bewusstsein. Danach stieg er aus und wählte den Notruf der Polizei "110". Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. In Pulheim ereignete sich neben einem Sachschadensunfall ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Verletzten aufgrund der Glätte. Ein 27-jähriger aus Pulheim stürzte morgens um 06.20 Uhr auf der Straße "Am Kleekamp" mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Auch in Erftstadt kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein Mann aus Erftstadt fuhr mit seinem Pkw auf der Merowinger Straße (Landstraße 163) von Weilerswist in Richtung Bliesheim. Kurz vor der Brücke, die über die Bundesautobahn führt, kam der 59-Jährige aus der leichten Linkskurve mit Gefälle nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen zwei Bäume und ein Verkehrsschild. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Die aufnehmenden Beamten stellten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik, dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Sein Führerschein stellte die Polizei sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei kurzfristig die Landstraße. (wp)

