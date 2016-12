POL-PPRP: Kellerbrand

Ludwigshafen (ots) - Kriminalinspektion Ludwigshafen

Am 26.12.2016, kurz nach 13 Uhr, wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Fabrikstraße von einem Rauchmelder alarmiert. Im Keller des Anwesens brannten mehrere im Flur abgestellte Gegenstände. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

