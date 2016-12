POL-REK: Diebstahl aus Fahrzeug - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Täter flüchtete mit vier weißen Stoffbeuteln. Weitere Zeugen gesucht!

Freitagmittag (30. Dezember) um 11.50 Uhr, parkte ein 35-jähriger Mann aus Kerpen seinen schwarzen PKW Daimler vor einem Schnellrestaurant in der Straße " Am Sodagraben". Er ging kurz in das Restaurant, sein Fahrzeug verschloss er nicht. Ein unbekannter Mann öffnete den Kofferraum und nahm dort vier weiße Stoffbeutel heraus. Mit den Beuteln entfernte er sich in Richtung Spielothek. Dort rief er einem weiteren unbekannten Mann etwas zu. Gemeinsam rannten sie in Richtung der Straße "Kentener Heide". Beide Personen waren etwa 18-20 Jahre alt und etwa 170-175 cm groß. Sie hatten eine schmale Statur. Der "Haupttäter" trug eine rote Jacke. Er hatte die Kapuze aufgesetzt. Der zweite Täter war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21, Telefon 02233 52-0. (cb)

