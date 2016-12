POL-REK: Jugendlicher im Linienbus beraubt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Täter verließ an der Haltestelle Kerpen Mitte den Bus.

Ein 15-Jähriger stieg am Freitag (30.Dezember) um 0:35 Uhr, gemeinsam mit drei Freunden, in Kerpen-Horrem in den Linienbus 976. Die Vier setzten sich in den vorderen Teil des Busses. Auf der Rückbank saß der unbekannte Täter. Er rief den 15-Jährigen zu sich. Er drohte dem Jugendlichen und forderte die Herausgabe seiner Armbanduhr und weiteren Gegenständen. Der Jugendliche übergab die Uhr und ging zurück zu seinen Freunden. An der Haltestelle Kerpen Mitte (Stiftsstraße) verließ der Täter den Bus. Er war etwa 20 Jahre alt, schlank, hatte einen "Dreitagebart" und schwarze kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke und dunkle Hose. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22, Telefon 02233 52-0. (cb)

