POL-REK: Graffiti an Gartenmauer- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Belohnung für Hinweise nach Sachbeschädigung.

Am 12. Dezember stellte ein Hauseigentümer aus der Ursfelder Straße in Kerpen Farbschmierereien an seiner Gartenmauer und der Garagenwand fest. Unbekannte hatte ihre so genannten "Tags" mit blauer und schwarzer Sprühfarbe hinterlassen. (Bilder beigefügt) Diese Schriftzüge sind in der Graffiti-Szene wie Unterschriften zu sehen und werden auch auf Schulbüchern, Mappen und Ähnlichem hinterlassen. Am 3. Dezember waren die Beschädigungen noch nicht vorhanden. Der Geschädigte lobte jetzt eine Belohnung in Höhe von einhundert Euro für Hinweise aus, die zu der Ergreifung der Tatverdächtigen führen. Das zuständige Kriminalkommissariat 22 in Kerpen bittet telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 um Hinweise zu den beigefügten Bildern. (wp)

