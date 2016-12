POL-REK: Fünf Fahrzeuge beschädigt - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Reifen an verschiedenen Fahrzeugen zerstochen- Zeugen gesucht.

Ein Melder sprach am Mittwochmorgen (28. Dezember) um 10.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung an und zeigte ihnen, was passiert war. Die Beamten stellten an fünf geparkten Fahrzeugen in der Straße "Im Broich" fest, dass jeweils ein Reifen zerstochen war. Die Fahrzeuge waren dort zwischen Dienstagnachmittag (27.Dezember) 16.00 Uhr und Mittwochmorgen (28.Dezember) 10.00 Uhr abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zu Tätern geben können. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 21, Telefon 02233 52-0. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell