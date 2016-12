POL-REK: Die Pressestelle des PP Köln informiert Medienvertreter mit folgender Pressemeldung über einen Pressetermin (cb)

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Köln - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 21. Dezember Zur Festnahme von zwei Tatverdächtiger nach der Sprengung eines Geldautomaten in Düren informiert die Polizei Köln im Rahmen eines Pressetermins. Mittwoch (21. Dezember), Beginn 14 Uhr, Polizeipräsidium Köln Interessierte Medienvertreter melden sich bis 13:50 Uhr am Kreisverkehr Barcelona-Allee / Geschwister-Katz-Straße neben dem Polizeipräsidium. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird die Möglichkeit bestehen das Tatfahrzeug und umfangreiches Beweismaterial zu fotografieren. (cs) Rückfragen bitte an:

