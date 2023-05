terre des hommes Deutschland e. V.

EINLADUNG - Sperrfrist, 15. Mai, 9:00 Uhr

#VergissMeinNicht - Aktionen zum Tag der Familie vor dem Bundestag und bundesweit

Osnabrück (ots)

Zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai planen PRO ASYL und terre des hommes unter dem Motto #VergissMeinNicht ein Blumenmeer vor dem Bundestag. Symbolisch sollen mit 416 Vergissmeinnicht-Blumen die 416 Bundestagsabgeordneten der Regierungsparteien an ihr Versprechen im Koalitionsvertrag erinnert werden, den Familiennachzug zu erleichtern. Dezentral wird es in ganz Deutschland an dem Tag lokale Aktionen und Blumenübergaben an Abgeordnete geben.

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag 2021 versprochen, den Familiennachzug zu erleichtern: "Wir werden die Familienzusammenführung zu subsidiär Geschützten mit den GFK-Flüchtlingen gleichstellen. Wir werden beim berechtigten Elternnachzug zu unbegleiteten Minderjährigen die minderjährigen Geschwister nicht zurücklassen. (...) Wir wollen die Visavergabe beschleunigen und verstärkt digitalisieren."

Dieses Versprechen war für Zehntausende auf der Flucht getrennte Familien ein Hoffnungsschimmer. Doch die Umsetzung in gesetzliche Regelungen blieb bislang aus und es ist nicht absehbar, wann dieses Vorhaben angegangen wird. PRO ASYL, terre des hommes und 23 weitere Organisationen fordern die Bundesregierung auf, diese unhaltbare Situation zu beenden, das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen und den Familiennachzug umgehend zu ermöglichen.

Rahmendaten der Aktion

Was? Öffentliche Kundgebung, Blumenverteilung und Fotoaktion

Wo? Auf der Reichstagswiese vor dem Bundestag, Berlin

Wer? PRO ASYL, terre des hommes, weitere zivilgesellschaftliche Organisationen und Abgeordnete der Regierungsparteien

Wann? Montag, 15. Mai

ab 12:00 Uhr: Beginn

bis 12:30 Uhr: Redebeiträge von PRO ASYL, terre des hommes und der Initiative Familiennachzug Eritrea

ab 12:30 Uhr: Übergabe der Blumen und Forderungen an MdB Hakan Demir, stellvertretender migrationspolitischer Sprecher (SPD), MdB Nina Stahr, Mitglied des Familienausschusses und bildungspolitische Sprecherin (Bündnis90/DIE GRÜNEN), FDP (angefragt)

ab 13:00 Uhr: Verteilung der übrigen Blumen im Regierungsviertel

Alle unterstützenden Organisationen sowie Hintergrundinformationen zur Aktion finden sich auf der #VergissMeinNicht Kampagnen-Seite.

Eine Übersicht an Fallbeispielen von getrennten Familien finden Sie hier und hier.

Original-Content von: terre des hommes Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell