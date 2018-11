Hamburg (ots) - K-Pop rockt die CinemaxX Kinos! Aufgrund des enormen Ansturms auf das Kino-Screening von "Burn the Stage: the Movie" nimmt CinemaxX einen Zusatztermin ins Programm! Am kommenden Sonntag, den 25. November, haben alle die, die nicht genug von BTS bekommen können oder für die vergangenen Vorstellungen keine Tickets mehr bekommen haben, die Chance "Burn the Stage: the Movie" auf der großen Leinwand zu sehen. In "Burn the Stage: the Movie" erhalten die Zuschauer erstmals Einblick hinter die Kulissen der BTS WINGS TOUR. Wer diesen, gepaart mit mitreißenden Konzertaufnahmen, in bester Bild- und Tonqualität erleben möchte, für den ist das CinemaxX Event genau das Richtige. Tickets gibt es ab sofort auf www.cinemaxx.de/bts oder an den CinemaxX Kinokassen.

"Burn The Stage: The Movie" ist der erste Film über BTS, der einen Blick hinter die Kulissen der BTS WINGS TOUR wirft und die ganze Geschichte des kometenhaften Aufstiegs der Band zu Weltruhm enthüllt. Die fesselnde Doku gewährt einen intimen Blick auf das, was passiert, wenn die derzeit weltweit erfolgreichste Boyband alle Grenzen überwindet und in die Mainstream-Musikszene eindringt. Exklusives Film-Material zur Tour und brandneue Einzelinterviews mit den BTS-Mitgliedern geben den Fans einen beispiellosen Einblick in das Leben der Bandmitglieder und eine Gelegenheit, gemeinsam in Kinos weltweit zu feiern.

Tickets für "Burn the Stage: the Movie" am 25. November gibt es auf www.cinemaxx.de/bts.

Teilnehmende CinemaxX Kinos:

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Würzburg und Wuppertal

Pressekontakt:

CinemaxX Holdings GmbH

Ingrid Breul-Husar

Tel: 040 45 06 8 179

Mail: presse@cinemaxx.com

Original-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell