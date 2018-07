Hamburg (ots) - Das wird ein filmreifer Feierabend: Am 31. Juli sorgt CinemaxX beim AFTER WORK mit der exklusiven 3D Pre-Preview von "Mission: Impossible - Fallout" für die perfekte Work-Life-Action-Balance. Nur bei CinemaxX gibt es bereits zwei Tage vor dem offiziellen Filmstart im Rahmen von CinemaxX AFTER WORK den Blockbuster "Mission: Impossible - Fallout zu sehen! Das CinemaxX AFTER WORK Kombiticket gibt es ab dem 5. Juli an den Kinokassen der acht ausgewählten CinemaxX Kinos und unter www.cinemaxx.de/afterwork.

Es ist wieder so weit: In acht ausgewählten CinemaxX Kinos kann beim CinemaxX AFTER WORK in entspannter Atmosphäre mit kühlen Drinks und leckeren Snacks in den Abend gestartet werden. Ein Live-DJ verwandelt die Kinofoyers der teilnehmenden Kinos ab 18 Uhr in eine Lounge. Ab 19:30 Uhr darf bei "Mission: Impossible - Fallout" mitgefiebert werden, ob es Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) gelingt, die Welt vor einer nuklearen Bedrohung zu retten - natürlich präsentiert in MAXXIMUM 3D. Ein perfekter Tagesausklang für alle, die Kino, gute Gespräche und Musik lieben.

CinemaxX AFTER WORK findet am 31. Juli 2018 in nachfolgenden CinemaxX Kinos statt: Augsburg, Berlin, Essen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Magdeburg, München und Stuttgart Liederhalle.

CinemaxX "AFTER WORK" - der Ablauf:

18:00 bis 19:30 Uhr: DJ-Performance im Foyer mit LIVE DJ-Set

19:30 Uhr: Filmstart: "Mission: Impossible - Fallout" (ohne Vorprogramm)

Das "AFTER WORK" Kombi-Ticket umfasst einen Welcome-Drink, Snacks und das neueste Filmhighlight (ab 13 EUR).

"Mission: Impossible - Fallout": Ethan Hunt ist zurück!

Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird nach einer missglückten Mission mehr als je zuvor mit den Konsequenzen seiner vergangenen Taten konfrontiert. Während er von seiner Vergangenheit heimgesucht wird, ist die Welt einer schweren nuklearen Bedrohung ausgesetzt. Ethan und seine Kollegen Benji Dunn (Simon Pegg) und Luther Stickell (Ving Rhames) sowie MI6-Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) müssen unter der Führung des neuen IMF-Chefs Alan Hunley (Alec Baldwin) in einem Wettlauf gegen die Zeit einmal mehr eine Katastrophe verhindern...

Pressekontakt:

CinemaxX Holdings GmbH

Ingrid Breul-Husar

040/45068179

presse@cinemaxx.com

Original-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell