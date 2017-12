Hamburg (ots) - "Mrs. Grey wird Sie nun empfangen!" heißt es ab dem 8. Februar 2018 endlich bundesweit in den Kinos. Bereits einen Tag vor Deutschlandstart, eröffnet CinemaxX mit der Vorpremiere am 7. Februar die wohl heißesten Wochen des noch jungen Kinojahres! Wer es kaum erwarten kann, den finalen Teil der dreiteiligen Kultroman-Verfilmung im Kino zu erleben, kann sich ab Dienstag, den 12. Dezember, bereits die besten Plätze sichern. Ab 8 Uhr morgens startet CinemaxX den Vorverkauf für "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" in dem Christian und Ana endlich den Bund fürs Leben schließen! Neben Tickets für die offene Vorpremiere sowie für die erste Spielwoche, bietet Deutschlands bekannteste Kinokette auch ausgewählte Vorstellungen als Englische Originalversion an. Tickets für "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" gibt es unter www.cinemaxx.de/fiftyshades oder an den CinemaxX Kinokassen*.

Der Mega-Hype, der mit den ersten beiden Teilen von "Fifty Shades of Grey" in die CinemaxX Kinos einzog, findet nun mit dem dritten Teil "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" seinen finalen Höhepunkt. Damit alle Fans sich schon vorab die heiß begehrten Tickets sichern können, startet CinemaxX am 12. Dezember ab 8 Uhr den Vorverkauf für "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust". Und das Beste: Bereits einen Tag vor offiziellem Filmstart findet die Liebesgeschichte um Ana und Christian als Vorpremiere ihren Weg auf die große Leinwand!

Mehr zu "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust"

Endlich ist es soweit! Nachdem Anastasia Steele (Dakota Johnson) Christian Greys (Jamie Dornan) Heiratsantrag akzeptiert hat schließen sie in einer rauschenden Hochzeit den Bund fürs Leben. Doch das frischvermählte Glück wird unerwartet auf die Probe gestellt als Ana nach ihren Flitterwochen von einem Geist ihrer Vergangenheit heimgesucht wird. Als dieser das Leben von Christians Familie bedroht, muss sie sich zwischen deren Sicherheit und ihrer Liebe entscheiden.

Tickets für den finalen Teil der Verfilmung des erfolgreichen Romans nach E.L. James gibt es an den CinemaxX Kinokassen und auf www.cinemaxx.de/fiftyshades oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

(*Kinos öffnen zu ihren regulären Öffnungszeiten)

Über CinemaxX. Mehr als Kino.

Die CinemaxX Gruppe betreibt 33 Kinos mit insgesamt 289 Leinwänden und rund 73.000 Sitzplätzen in Deutschland und Dänemark. Als Deutschlands bekanntester Kinobetreiber hat es sich CinemaxX zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen sowohl technisch als auch inhaltlich "Mehr als Kino" zu bieten: mehr Service, mehr Komfort, mehr Unterhaltung in vollkommenster Bild- und Tonqualität. Mit den Eigenmarken MAXXIMUM 4K, MAXXIMUM 3D, MAXXIMUM HFR und MAXXIMUM SOUND setzt CinemaxX neue Qualitätsstandards. Zudem sorgen 5.300 VIP-Sitze aus edlem Leder in 24 Kinos deutschlandweit mit extra breiten Sitzflächen und Armlehnen sowie der Möglichkeit sich zurückzulehnen für ultimativen Komfort. Die Sitze sind perfekt im Saal positioniert und garantieren dadurch optimale Bild- und Soundqualität. Auch inhaltlich wird das Motto "Mehr als Kino" konsequent umgesetzt und stetig ausgebaut: Neben dem vollen Kinoprogramm überträgt die Kinokette hochkarätige Klassik-, Rock- und Popkonzerte sowie Opern- und Ballettaufführungen von den weltweit bedeutendsten Künstlern auf die große Leinwand - viele davon live. Einmal im Monat locken Specials wie "LADIES NIGHT", "MÄNNERABEND", "MOVIE4FRIENDS", "Spotlight" oder "KlexXi Sause" in die CinemaxX Kinos. Perfekt auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte Filme werden als Preview mit dem passenden Rahmenprogramm präsentiert.

Mehr über CinemaxX und sein Programm: CinemaxX.de

Informationen rund ums Unternehmen: CinemaxX.com

Pressekontakt:

CinemaxX Holdings GmbH

Nadine Bäsler-Ott

Tel: 040 45 06 8 181

Mail: nadine.baesler-ott@cinemaxx.com

Original-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell