MEDION® bringt Renn-Sauger für Motorsport-Fans an den Start

MEDION® - Sponsor der ADAC GT Masters Rennserie - legt seinen Saug- und Wischroboter X40 SW im limitierten Renn-Design auf.

MEDION, Partner der ADAC GT Masters Rennserie, bringt eine Sonderedition des MEDION X40 SW Saug- und Wischroboters im ADAC GT Masters Rennwagen-Look an den Start. Neben dem stilechten Design mit Heckflügel, Lüftungsschlitzen, Auspuffrohren und den originalen Sponsoren-Logos steht der Saugroboter auch in Sachen Sound seinen großen Vorbildern aus der Deutschen GT-Meisterschaft in nichts nach: Falls gewünscht, gibt der Renn-Sauger beim Start Motorensounds von sich. Der Saugroboter ist als Limited Edition in Kombination mit einem Ticketgutschein für ADAC GT Masters Rennen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

MEDION® X40 SW ADAC GT Masters Limited Edition: Hochleistungs-Bolide mit intelligenter Lasernavigation

Der MEDION Saugroboter X40 SW GT Masters Limited Edition bietet verschiedene Reinigungsmodi und erreicht im Max-Modus eine Saugleistung von bis zu 8.000 Pa, wodurch er selbst bei starker Verschmutzung beste Saugergebnisse erzielt. Mit bis zu 240 Minuten verfügt das Modell zudem über eine enorm hohe Akku-Laufzeit.* Die intelligente 360°-Lasernavigation speichert nach einem ersten Scan Karten mehrerer Räume und sogar Etagen in der App und es lassen sich individuelle, zeitlich abgestimmte Reinigungspläne für einen oder mehrere Räume erstellen. Diverse Sensoren erkennen Teppiche automatisch und erhöhen dementsprechend die Saugkraft. Darüber hinaus lassen sich No-Go-Zonen und To-Go-Zonen definieren, um die Navigation zusätzlich zu optimieren. Alle Features sind auch von unterwegs per App oder über Sprachsteuerung bedienbar. Der X40 SW verfügt über eine regulierbare Wasserabgabe, die in der App eingestellt werden kann.

Der MEDION X40 SW ADAC GT Masters Limited Edition ist ab dem 24. Oktober für 349,- Euro im MEDION-Shop erhältlich.

*Abhängig vom eingestellten Modus.

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

