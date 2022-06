MEDION

MEDION ERAZER und das Esports-Team FOKUS schließen Partnerschaft

Essen/Bochum (ots)

MEDION, einer der führenden deutschen Hersteller für Consumer Electronics und das Esports-Team FOKUS gehen eine gemeinsame Kooperation für die nächsten Jahre ein.

MEDION ERAZER wird Premium Partner des beliebten Esports-Teams FOKUS und unterstützt die Esportler:innen und Content Creator:innen mit Premium-Geräten. Ab sofort bestreiten die Meister des Esports ihre spannenden Wettbewerbe exklusiv auf den neuesten MEDION ERAZER Gaming PCs und Laptops. Doch die Partnerschaft geht über ein Sponsorship der Technik hinaus: Auch gemeinsame Markenaktivierungen, exklusive Formate für die Community und spannende Events sind geplant. Das Highlight: die gemeinsame Entwicklung eines Produkts, von der insbesondere Esports-Fans - als Zielgruppe beider Marken - profitieren sollen. Unterstützt wurde die Entstehung des gemeinsamen Konzeptes für die Partnerschaft durch die Agentur STARK Esports.

MEDION ERAZER x FOKUS - Verbunden durch Innovation

Die neue Partnerschaft verspricht klare Mehrwerte für beide Unternehmen. FOKUS ist für MEDION ERAZER die perfekte Ergänzung in der Ansprache ihrer Gaming-affinen Zielgruppe. Mit dem erfolgreichen Valorant-Team, welches in der höchsten Liga Europas gegen die besten Teams der Welt antritt, und zahlreichen Ausnahme-Talenten wie FIFA Weltmeister MoAuba und Deutschlands Gaming Influencer Nummer 1, EliasN97, ist FOKUS auf den größten Esports-Bühnen der Welt vertreten. So garantiert FOKUS eine starke Sichtbarkeit sowie eine hohe Präsenz und vor allem Authentizität in den sozialen Medien. MEDION ERAZERhingegen bietet FOKUS genau das, was ein erfolgreiches Esports-Team benötigt: Die nötige Expertise und beste Höchstleistung bei der technischen Ausstattung, um immer 100 Prozent geben zu können.

Danny Drewello, Produktmarketing Manager ERAZER Gaming der MEDION AG, sieht einen überragenden Fit: "MEDION ERAZER und FOKUS passen perfekt zusammen. Wir von MEDION liefern hochqualitative Gaming-Produkte, die den erstklassigen Gamern von FOKUS im Wettkampf den entscheidenden Vorteil bringen. Gemeinsam sprechen wir so Gaming-Fans gezielt an und schaffen ein besonderes Esports-Erlebnis. Daher freuen wir uns auf die spannende Partnerschaft mit FOKUS."

Auch Dennis Andreas Nirtl, Gründer und Geschäftsführer von FOKUS, blickt voller Zuversicht auf diese strategisch wertvolle Partnerschaft: "MEDION und FOKUS sind bereits seit vielen Jahren eng verbunden. Schon unser Valorant Team hat seinerzeit auf MEDION ERAZER Produkten die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft geschafft. Wir freuen uns, dass wir diese enge Beziehung nun durch diese Partnerschaft auf das nächste Level bringen können. Uns haben insbesondere die Vision, das Mindset und das spannende Potential von MEDION ERAZER überzeugt und wir sind uns sicher, dass wir der Gaming Community gemeinsam sehr viel zu bieten haben."

Über MEDION® ERAZER®

Mit der Produktserie MEDION ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Notebook - MEDION ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Notebooks, Smartphones und Servern.

Über FOKUS

FOKUS wurde 2018 gegründet und hat sich in nur wenigen Jahren zu einem der relevantesten und erfolgreichsten Esports Teams Europas entwickelt. Aktuell kämpft FOKUS in FIFA, Fortnite und Valorant um Ruhm und Ehre. Hier misst man sich Woche für Woche mit den größten Esports Teams der Welt. FOKUS steht für einen einzigartigen Mix aus Performance und Entertainment. Insgesamt über 10 Millionen Follower werden auf den unterschiedlichsten Team- und Spielerkanälen mit spannendem Content und einem exklusiven Storytelling versorgt. Dabei entwickelt sich FOKUS immer mehr hin zu einem Gaming- und Lifestyle Hub mit Esports DNA.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell