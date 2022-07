DIE ZEIT

Afrikas berühmteste Klimaaktivistin kritisiert Olaf Scholz

Hamburg (ots)

Die ugandische Klimaaktivistin und Gewinnerin des Helmut-Schmidt-Zukunftspreises, Vanessa Nakate, kritisiert in der Wochenzeitung DIE ZEIT die Forderungen der G7 Staaten nach neuen Investitionen in Gas, die auch Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt hatte. "Diese Entscheidung bedeutet auch Berge von Schulden für Afrika - weil neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe bald überflüssig sein muss und ihren Wert vorzeitig verliert." In der ZEIT fordert sie Scholz daher zu anderem Handeln auf. "Was wird Ihr Vermächtnis sein? Was werden Sie hinterlassen, Herr Scholz?", so Nakates Appell.

