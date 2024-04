DSH - Aktion Das Sichere Haus

Wie richtet man eine Hobby-Werkstatt sicher ein?

Tipps der Aktion Das sichere Haus (DSH) zu Platzbedarf, Aufbewahrung und Gefahrstoffen

Hamburg (ots)

Die Terminkalender von Handwerksbetrieben sind randvoll, Wartezeiten für Reparaturen und Installationen werden länger und länger. Do-it-yourself ist angesagt, immer mehr Menschen mit handwerklichem Geschick planen zu Hause eine eigene kleine Werkstatt

Worauf sie dabei achten sollten, hat die Aktion Das sichere Haus (DSH) in der neuen Ausgabe der Zeitschrift "Sicher zuhause & unterwegs" zusammengestellt.

Gefahrstoffe

Kleber, Lacke und andere gefährliche Stoffe müssen in einem verschließbaren und nicht brennbaren (Metall-)Schrank aufbewahrt werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Kinder mithelfen oder in den Werkraum gelangen können. Gefährliche Substanzen dürfen ebenso wenig in Kinderhände gelangen wie Nägel und Schrauben, die Kleinkinder in den Mund nehmen und verschlucken können.

Ausreichend Platz

Die Größe einer Werkstatt richtet sich nach den Arbeiten, die dort ausgeführt werden. Für kleinere Bastelarbeiten reichen schon etwa sechs Quadratmeter. Bewegungsfreiheit und genügend Stauraum sind allerdings in jeder Werkstatt wichtig.

Werkzeugwand

An einer Werkzeugwand sind Schraubenschlüssel, Zangen, Hämmer und anderes Gerät platzsparend und übersichtlich aufbewahrt. Mit einem Griff ist das passende Werkzeug zur Hand - ein großer Vorteil gegenüber einem Werkzeugkasten.

Doch auch bei vorhandener Werkzeugwand ist ein Werkzeugkoffer eine sinnvolle Anschaffung, um bei Reparturen von Keller bis Dachboden immer das passende Werkzeug dabeizuhaben.

