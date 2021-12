Palfinger Holding AG

EANS-DD: Palfinger AG

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: PALFINGER Privatstiftung, FN 164728y (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Ing. Hubert Palfinger, Ing. Mag. Hannes Palfinger Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Palfinger AG LEI: 529900IFAV83BX8O1O91 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000758305 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 17.12.2021; UTC+01:00 Handelsplatz: WIENER BOERSE AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 34,85 114 34,85 290 34,85 1 34,85 86 34,95 11 34,95 104 34,95 17 34,95 107 34,95 98 34,95 84 34,95 219 34,95 154 35,30 23 35,30 217 35,30 52 35,30 240 35,30 134 35,30 54 35,30 879 35,30 81 35,30 320 Gesamtvolumen: 3.285 Gesamtpreis: 115.461,65 Durchschnittspreis: 35,15 ISIN: AT0000758305 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 20.12.2021; UTC+01:00 Handelsplatz: WIENER BOERSE AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 35 32 35 17 35 100 35 12 35 34 35 34 35 80 35 12 35 72 35 29 35 215 35 191 35 26 35 230 35 15 35 230 35 32 35 30 35 31 35 180 35 121 35 15 35 40 34,95 4 34,95 320 35 101 35 111 34,95 316 34,95 103 35 10 34,95 63 34,95 3 34,95 15 34,95 10 34,95 15 34,95 230 34,95 28 34,95 249 34,95 46 34,95 20 34,95 90 34,85 25 34,85 64 34,85 72 34,85 34 34,85 184 34,85 29 34,85 26 34,85 15 34,85 28 34,85 192 34,85 308 34,85 252 34,85 5 34,85 20 34,85 15 34,85 240 Gesamtvolumen: 5.021 Gesamtpreis: 175.433,05 Durchschnittspreis: 34,94 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Palfinger AG
AT0000758305

