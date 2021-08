Tchibo GmbH

Online-Nachhilfe bei Tchibo mit 29 Prozent Preisvorteil

Hamburg (ots)

Tchibo kooperiert mit dem Lernportal kapiert.de der Verlagsgruppe Westermann

Interaktives und individuelles Nachhilfeangebot für Deutsch, Mathe und Englisch

Nur 99 Euro statt regulär 139 Euro

Für alle Schüler*innen der Klassen 5 bis 10

Loslegen und besser werden in der Schule - mit innovativen Methoden und Spaß beim Lernen! Tchibo bietet ab sofort und bis zum 1. November Online-Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch an. Das Angebot richtet sich an Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 aller Schulformen. Tchibo kooperiert dabei mit dem Portal kapiert.de der renommierten Westermann Verlagsgruppe, einem der führenden Anbieter von Bildungsmedien.

Die Nachhilfe funktioniert über ein Online-Portal mit Erklärvideos, interaktiven Aufgaben und individuellem Klassenarbeitstrainer. Das Feedback an die Schüler*innen ist so individuell wie vom persönlichen Nachhilfelehrer.

Das Lernportal ist mit mehreren Qualitätssiegeln ausgezeichnet. Die Lerninhalte haben mehr als 50 Bildungsspezialist*innen und Fachlehrer*innen nach modernsten Didaktik Methoden entwickelt.

Tchibo Kund*innen können sich vom 24. August bis zum 1. November 2021 über www.tchibo.de/kapiert ein besonderes Vorteilsangebot sichern. Wer Dreisatz für eine Grammatikregel hält, für den wird es jetzt schwierig: Statt 139 Euro kostet die Halbjahres-Lizenz für Tchibo Kund*innen nur 99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 40 Euro für 6 Monate.

Mit kapiert.de kommen Schüler*innen im Handumdrehen zu ihren Wunschnoten, bereiten sich auf die nächste Klassenarbeit vor und können aufholen, was während des Home-Schoolings der vergangenen Monate vielleicht unter den Küchentisch gefallen ist.

Das Beste daran: Schüler*innen können mit ihrem persönlichen Schulbuch lernen, das sie auch im Unterricht benutzen. Insgesamt bietet kapiert.de Nachhilfe für über 550 Bücher aus der Westermann Verlagsgruppe.

Aber auch ohne Bücher funktioniert das Lernsystem ganz einfach: Thema suchen und loslernen. Weitere Lernwerkzeuge, die in der Schule verwendet werden, kommen bei kapiert.de ebenfalls zum Einsatz, zum Beispiel Geodreieck, Zirkel und Taschenrechner.

Um den Lernstoff nachhaltig zu verankern, arbeitet kapiert.de mit drei Säulen:

Verstehen, Üben, Testen

Verstehen: Inhalte werden mit anschaulichen Erklärungen, Grafiken und Videos vermittelt

Üben: Das Gelernte wird durch abwechslungsreiche Übungen vertieft.

Testen: Nach jeder Lerneinheit gibt es einen Kapiteltest. Eine Auswertung gibt individuelle Tipps, wo noch Lernbedarf besteht.

Ein persönlicher Lehrplan und ein Lernkalender unterstützen beim Zeitmanagement. Interaktive Hausaufgaben helfen, bestimmte Themenbereiche zu vertiefen. Und für Klassenarbeiten und Abschlusstests gibt es ein gesondertes, individuell auf den Lernstoff abgestimmtes Tool, den Klassenarbeitstrainer.

Mit ihrer Lizenz können Schüler*innen sechs Monate unbegrenzt die Lernangebote von kapiert.de nutzen. Es gibt 36.000 interaktive Übungen, ein Geometrie-Tool und ein Aufsatz-Training. Egal wann, egal wo. Ob daheim am Bildschirm oder auf mobilen Endgeräten. Ob im eigenen Zimmer, am Wochenende im Park oder in den Ferien.

"Unser Partner kapiert.de bietet eine moderne und effiziente Online-Lernplattform. Wir wissen, dass sich ein Großteil aller Schüler*Innen der Klassen 5 bis 10 einen modernen Unterricht wünschen - also ein Lernen mit Smartphone, Computer und Tablets. Hierfür bieten wir unseren Kund*innen das perfekte Angebot.", sagt Robert Pauly, Leiter Kooperationen von Tchibo.

