Tchibo Knaller: Jetzt kommt das Wohnwagen-Boot / Urlaub zu Land und zu Wasser mit nur einem Gefährt

Campen AM See kann ja jeder. Jetzt kommt Campen IM See: Bei Tchibo gibt es ab 28. Juli das Caravanboat - eine einzigartige Kombination aus Hausboot und luxuriösem Wohnwagen. Das innovative Freizeitfahrzeug lässt sich bis 15 PS ohne Bootsführerschein fahren, bietet Platz für vier Personen und ist mit allem ausgestattet, was man für den Urlaub zu Lande und zu Wasser benötigt.

Derzeit planen viele Menschen ihren Urlaub in heimischen Gefilden. Genau rechtzeitig bietet Tchibo nun das innovative Caravanboat an, das volle Flexibilität bei der Reisegestaltung erlaubt: Fest verankert auf dem serienmäßigen, zweiachsigen Spezialtrailer kann das Gefährt wie ein normaler Wohnwagen genutzt werden und auf jedem Campingplatz stehen. Zum Ziehen reicht ein Pkw mit Allradantrieb und entsprechender Zuglast. An See oder Fluss verwandelt sich der Wohnwagen innerhalb von zehn Minuten in ein Hausboot. Einfach den Trailer ans Ufer fahren, Boot zu Wasser lassen, fertig. Dank eines Tiefgangs von nur 15 bis 20 Zentimetern ist das Caravanboat auch für flache Binnengewässer geeignet. Verschiedene Motoren stehen zur Wahl und müssen zusätzlich erworben werden: Mit einem 15-PS-Motor lässt sich das Boot führerscheinfrei fahren. Wer einen Sportbootführerschein besitzt, kann auf bis zu 50 PS aufrüsten. Auch ein Elektromotor ist verfügbar.

Der Trend mit den innovativen Hybrid-Mobilen kommt aus Australien. Tchibo unterstützt nun den Markteintritt in Deutschland und bietet die Allrounder in Partnerschaft mit dem Hamburger Unternehmen Deutsche Composite GmbH an, das die Boote entwickelt und vertreibt. Kunden des Handelskonzerns erhalten das Caravanboat mit einem Preisvorteil von bis zu 8.500 Euro. Die Breite beträgt jeweils 2,35 Meter, bei der Länge haben Kunden zwei Optionen:

- Die neu entwickelte DepartureOne M misst sieben Meter und kostet normalerweise ab 105.315 Euro. Tchibo Kunden erhalten einen exklusiven Preisvorteil von mehr als 6.600 Euro. Darin enthalten ist ein Direkt-Nachlass von 5.317 Euro sowie ein 1.000-Euro-Gutschein für Sonderausstattungen. Außerdem bekommen Tchibo Kunden für die Kombüse einen Kaffeevollautomaten "Esperto Caffè" inklusive einem Starter-Paket Tchibo Barista Kaffeebohnen im Gesamtwert von knapp 300 Euro. - Die acht Meter lange DepartureOne XL hat einen Listenpreis von 117.215 Euro, Tchibo Kunden sparen 8.500 Euro. Die setzen sich zusammen aus 7.217 Euro Direkt-Rabatt, einem 1.000-Euro-Gutschein für Sonderzubehör sowie dem Tchibo Paket im Wert von knapp 300 Euro.

Das Freizeit-Mobil bietet eine Küche mit Gasherd, Waschbecken und Kühl-Gefrier-Kombination. Dazu einen Essbereich im Loft-Charakter, Tisch, Schlafplätze für vier Personen - und ein WC samt Dusche. Serienmäßig an Bord ist zudem eine Standheizung mit Warmwasser Boiler. Nach vorne blickt man durch ein dreigeteiltes Panoramafenster, am Heck gibt es eine halb überdachte Terrasse. Das Dach dient gleichzeitig als Sonnendeck.

Clevere Extras, die zusätzlich eingebaut werden können, machen das Caravanboat einzigartig. Etwa die abwasserfreie Gas-Toilette, die mit 2400 Watt alles verdampft, was anfällt. Auch ein Außenbord-Grill, ein Wasseraufbereitungssystem zur Selbstversorgung oder eine begehbare Solaranlage für das Sonnendeck sind lieferbar, mit der die Caravan-Kapitäne bis zu drei Tage ohne Landstrom auskommen. Auch ein Hubdachbett, wodurch Platz für zwei weitere Übernachtungsgäste an Bord entsteht, kann zusätzlich bestellt werden.

Durch seine Aluminiumbauweise ist das Caravanboat deutlich leichter als herkömmliche Boote und verbraucht entsprechend weniger Kraftstoff. Zudem hat es eine sehr lange Lebensdauer und ist komplett recyclebar, so dass es auch den Ansprüchen an Nachhaltigkeit gerecht wird.

Gebaut wird das Caravanboat in Handarbeit auf der Kiebitzberg Werft in der Hansestadt Havelberg (Sachsen-Anhalt), wo auch das sehr hochwertige Interieur in hauseigenen Möbelwerkstätten gefertigt wird.

"Mit unseren innovativen Partnerangeboten greifen wir immer wieder aktuelle Trends auf, um unsere Kunden zu inspirieren und zu überraschen", erklärt Robert Pauly, Leiter Kooperationen von Tchibo. "Die Caravanboats ermöglichen vollkommen neue Formen des Wohnens und Reisens - wir freuen uns, den Markt mit neuen Ideen mitzugestalten."

"Die Tchibo Trendscouts sind auf mich zugekommen, weil sie gleich das Potenzial der Caravanboats erkannt haben", erinnert sich Dietmar Kleenlof, Geschäftsführer der Deutschen Composite GmbH. "Ich freue mich über die Gelegenheit, mit der Vertriebsstärke von Tchibo meine Produkte nun einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Das besondere Tchibo Angebot ist ab 28. Juli bis Ende des Jahres im Online-Shop unter www.tchibo.de/caravanboat erhältlich. Dort können die Kunden direkt mit dem Servicepartner Kontakt aufnehmen und einen Beratungstermin vereinbaren. Jedes Caravanboat wird nach den Kundenwünschen mit den bestellten Zusatz-Features ausgestattet. Daher beträgt die Lieferzeit zwischen acht und zehn Monate. Eigner können in dieser Zeit den gesamten Baufortschritt begleiten und noch Änderungswünsche einbringen. Das Caravanboat kann in der Werft abgeholt oder gegen einen Aufpreis von 80 Cent pro Kilometer geliefert werden.

