-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Fusion/Übernahme/Beteiligung 13.11.2017 Wien - Der Vorstand von Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group und der Vorstand von Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe haben heute beschlossen, dass Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group mit Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group verschmolzen und die Beteiligung an der Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group innerhalb der VIG-Gruppe entflochten wird - vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmungen der Organe der beteiligten Konzernunternehmen. Die Verschmelzung soll voraussichtlich im Jahr 2018 wirksam werden. Ziel der Verschmelzung ist es, die Kräfte und das Know how beider Unternehmen zu bündeln und den Verkauf von Versicherungsprodukten über den Bankenvertrieb zu optimieren. Die Solvenzquote von Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group wird nach den Umgründungsschritten voraussichtlich bei rund 200 % liegen (Basis: vorläufige Berechnung zum 1. Halbjahr 2017). Folgendes Wertpapier der Wiener Städtische notiert am Dritten Markt: Wiener Städtische 3,5 %-Nachranganleihe 2017-2027 ISIN: AT0000A1VKJ4 Rückfragehinweis: Wiener Städtische Versicherung AG Unternehmenskommunikation Schottenring 30, 1010 Wien Christian Kreuzer Tel.: +43 (0)50 350-21336 E-Mail: c.kreuzer@wienerstaedtische.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group Schottenring 30 A-1010 Wien Telefon: 050 350-21336 FAX: 050 350 99-21336 Email: c.kreuzer@wienerstaedtische.at WWW: www.wienerstaedtische.at ISIN: AT0000A1VKJ4 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG, übermittelt durch news aktuell