Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek: Kollektionen in Gedenken an Queen Elizabeth II. und an Jean-Luc Godard u.v.m.

QUEEN ELIZABETH II. - EIN LEBEN FÜR DIE KRONE

Kollektion | Bereits jetzt online auf arte.tv/queen

Das Leben von Queen Elizabeth II. war geprägt von Pflichterfülllung im Dienste der Krone. Sie war die souveräne Regentin des Commonwealth. Von Winston Churchill bis Liz Truss dienten fünfzehn PremierministerInnen unter Ihrer Majestät. Stets an ihrer Seite: Prinz Philip, ihre große persönliche Stütze. Mit dem Tod der Queen am Donnerstag, den 8. September 2022, geht eine Ära zu Ende. Doch die nächste Generation steht bereit. ARTE stellt in der Mediathek eine umfangreiche Kollektion zur Verfügung.

HOMMAGE AN JEAN-LUC GODARD

Kollektion | Bereits jetzt online auf arte.tv/godard

Jean-Luc Godard gehörte zu den einflussreichsten Filmemachern seiner Zeit. Der innovative Regisseur brach mit inhaltlichen und technischen Konventionen und prägte das Kino seit den 60er Jahren. In Gedenken an den am 13. September 2022 mit 91 Jahren verstorbenen Filmregisseur stellt ARTE eine umfangreiche Kollektion online bereit.

KABUL AIRPORT - FLUCHT AUS AFGHANISTAN

Dokumentation | Online vom 22. September 2022 bis 25. März 2023

Die Dokumentation führt die unmenschliche Katastrophe vor Augen, die sich über 18 dramatische Tage im August 2021 während des US-Truppenabzugs aus Afghanistan abspielt. Ort des Geschehens ist der internationale Flughafen im Nordosten Kabuls, wo afghanische Ortshelfer und internationale Mitarbeiter versuchen, das Land zu verlassen. Eine Evakuierungsaktion, bei der 122.300 Menschen entkommen, knapp 200 überleben den Fluchtversuch jedoch nicht.

WEGGESPERRT - BÜRGER HINTER GITTERN

Dokumentation | Online vom 19. September 2022 bis 18. Dezember 2022

In Deutschland und Frankreich sitzen circa 127.000 Menschen in Gefängnissen. Über die Hälfte wird innerhalb von drei Jahren nach der Entlassung rückfällig. In der Haft soll der Täter resozialisiert werden. Filmemacher Johan von Mirbach begleitet Häftlinge im geschlossenen und offenen Vollzug.

SPICE GIRLS: GIRL POWER EROBERT DIE WELT

Dokumentarfilm | Online vom 23. September 2022 bis 31. März 2023

Sie sind die erfolgreichste Pop-Girlgroup aller Zeiten und prägten eine ganze Generation: die Spice Girls. Mit über 100 Millionen verkaufter Alben wurden Ginger, Baby, Scary, Sporty und Posh Spice zu Weltstars. ARTE stellt den ersten großen Dokumentarfilm über die Geschichte der Band ins Netz: vom ersten Casting über die Trennung hin zur Wiedervereinigung.

TROM - TÖDLICHE KLIPPEN

Serie | Online vom 29. September 2022 bis 30. Januar 2026

Der in Dänemark lebende Journalist Hannis Martinsson erhält eine Nachricht von Sonja, einer Faröer-Inseln Umweltschützerin, die nicht nur behauptet, dass sie bedroht würde, sondern auch, dass sie seine Tochter sei. Hannis fliegt sofort auf die Inseln im Nordatlantik, um nach der mittlerweile verschwundenen Sonja zu suchen. Doch seine Nachforschungen gestaltet sich schwieriger als gedacht...

EINE GANZ GEWÖHNLICHE FRAU

Serie | Staffel 1 & 2 | Web only | Online vom 30. September 2022 bis 26. Mai 2023

Die preisgekrönte russische Dramaserie "Eine ganz gewöhnliche Frau" erzählt mit einer ordentlichen Prise schwarzem Humor die Geschichte der 39-jährigen Marina: Sie ist Mutter und Ehefrau, arbeitet als Blumenverkäuferin - und führt ein geheimes Doppelleben als Zuhälterin. Hauptdarstellerin Anna Mihalkova wurde beim Festival Séries Mania 2018 als "Beste Darstellerin" ausgezeichnet.

LOVE TRILOGY

Spielfilme | Online vom 20. September bis 20. Oktober 2022

Drei Frauen in einer tiefen Lebenskrise finden zusammen: Avigail, Yael und Na'ama. Jede von ihnen bewahrt ein dunkles Geheimnis, das ihr Leben zerreißt. Nach zermürbenden Auseinandersetzungen können sie endlich beginnen, sich gegenseitig zu helfen, einen neuen Weg zu finden, einen neuen Anfang zu wagen. Der Dreiteiler "Love Trilogy" des israelischen Autors und Regisseurs Yaron Shani, mit "Nackt", "In Ketten" (am 21.09. um 23.10 Uhr im TV) und "Neugeboren" ist ab 20. September online verfügbar.

DIE FAIRE GESELLSCHAFT - GERECHTIGKEITSSINN UND EGOISMUS IM DUELL

Dokumentation I Bereits online bis 24. Februar 2023 I web only I OmU

Rücksichtsloses Verhalten und eine allgegenwärtige Gier haben in unserer heutigen Gesellschaft überhandgenommen. Doch warum akzeptieren wir so viel Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit, wo doch Fairness für unser Zusammenleben so wichtig ist? Dieser Frage geht die Doku nach und regt zum Nach- und Umdenken an.

LA FURA DELS BAUS - FREE BACH 212 - AUS DER ALTEN OPER FRANKFURT

Bühnenkunst | Ab 22. September 2022 auf arte.tv/concert

Bachs "Bauernkantate" neu interpretiert: Zum Fratopia-Festival 2022 folgt das katalanische Theaterkollektiv zum ersten Mal der Einladung in die Alte Oper Frankfurt und bringt ihr multimediales, künsteübergreifendes Formexperiment "Free Bach 212" auf die Bühne.

