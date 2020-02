ARTE G.E.I.E.

"Ein-Schalttag" auf ARTE: Die ZuschauerInnen haben gewählt

Strasbourg (ots)

Der 29. Februar wird ein Tag ganz nach dem Geschmack des ARTE-Publikums. Den Bonustag des Schaltjahres hat ARTE zum Anlass genommen, seinen ZuschauerInnen einen Tag zu schenken und ihnen die Auswahl des Programms zu überlassen: Seit dem 20. Januar und bis heute um 12.00 Uhr konnte digital (www.arte.tv/ein-schalttag) wie analog per Postkarte zwischen verschiedenen Programmvorschlägen des Ein-Schalttags auf ARTE gewählt werden. 80.000 Stimmen wurden abgegeben. Davon kamen 48 % von deutschen, 42 % von französischen ZuschauerInnen und 10 % aus weiteren Ländern Europas. Nun stehen die Gewinner fest.

Am Nachmittag bevorzugten die meisten ZuschauerInnen eine Reise ins Reich der Katzen. ARTE begibt sich also auf Augenhöhe mit samtpfotigen Stubentigern und abenteuerlustigen Streunern. Ob in den engen Gassen Istanbuls oder auf Streifzug in Weimar - in zwei Dokumentationen liefert ARTE Einblicke in die geheimnisvolle Welt der Vierbeiner.

15.00 Uhr: Kedi - Von Katzen und Menschen (Dokumentarfilm von Ceyda Torun, BR, Termine Films Production, Türkei 2016, 75 Min., Erstausstrahlung)

16.20 Uhr: Wilde Miezen - Katzen allein unterwegs (Dokumentation von Martina Treusch, MDR/ARTE, Hoferichter und Jacobs, Deutschland 2016, 52 Min.)

Für die Primetime haben sich die ZuschauerInnen mit "Kundschafter des Friedens" eine Spionagekomödie mit deutsch-deutschem Hintergrund gewünscht. Der Film zeigt Henry Hübchen in der Hauptrolle des DDR-Auslandsagenten Jochen Falk. 20.15 Uhr: Kundschafter des Friedens (Spielfilm von Robert Thalheim, mit: Henry Hübchen, Michael Gwiskek, Antje Traue u.a., ZDF/ARTE, Kundschafter Filmproduktion, Cine Plus, Deutschland 2016, 85 Min.)

Am späteren Abend schließlich haben sich bei den ZuschauerInnen eindeutig die Weltraum-Programme durchgesetzt. ARTE folgt ab 21.40 Uhr den Voyager-Sonden auf ihren Reisen weit über unser Sonnensystem hinaus und beleuchtet im Anschluss die Vorreiterrolle der legendären und erfolgreichen Serie "Star Trek" - nicht nur für viele Entwicklungen in Technik und Wissenschaft, sondern auch in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht.

21.40 Uhr: Voyagers Reise in die Unendlichkeit (Dokumentarfilm von Emer Reynolds, ZDF/ARTE, Crossing The Line Films, Irland 2017, 120 Min.)

23.35 Uhr: Building Star Trek: Das Erfolgsgeheimnis einer Serie (Dokumentarfilm von Mick Grogan, ZDF/ARTE, Yap Films, USA 2016, 87 Min.)

Ab dem 29. Februar 2020 sind die Gewinnerprogramme des Ein-Schalttags ebenfalls in der ARTE-Mediathek unter www.arte.tv verfügbar.

Nun heißt es... einschalten!

Das Programm des Ein-Schalttags in der Übersicht:

Samstag, 29. Februar 2020

15.00 Uhr: Kedi - Von Katzen und Menschen Dokumentarfilm von Ceyda Torun BR, Termine Films Production Türkei 2016, 75 Min. Erstausstrahlung

16.20 Uhr: Wilde Miezen - Katzen allein unterwegs Dokumentation von Martina Treusch MDR/ARTE, Hoferichter und Jacobs Deutschland 2016, 52 Min. 20.15 Uhr: Kundschafter des Friedens Spielfilm von Robert Thalheim Mit: Henry Hübchen, Michael Gwiskek, Antje Traue u.a. ZDF/ARTE, Kundschafter Filmproduktion, Cine Plus Deutschland 2016, 85 Min.

21.40 Uhr: Voyagers Reise in die Unendlichkeit Dokumentarfilm von Emer Reynolds ZDF/ARTE, Crossing The Line Films Irland 2017, 120 Min.

23.35 Uhr: Building Star Trek: Das Erfolgsgeheimnis einer Serie Dokumentarfilm von Mick Grogan ZDF/ARTE, Yap Films USA 2016, 87 Min.

Pressekontakt:

Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 90 14 21 63

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell