DERMALOG établit de nouvelles références en matière de performances dans le dernier benchmark d’empreintes digitales du NIST

Hambourg, Allemagne (ots)

DERMALOG a démontré des performances exceptionnelles dans le cadre du benchmark NIST FRIF TE E1N, combinant une identification d'empreintes digitales de haute précision avec une vitesse remarquable et des templates compacts pour une identification biométrique rapide et évolutive dans de grandes bases de données nationales.

DERMALOG a obtenu d’excellents résultats lors de la dernière évaluation FRIF TE E1N du NIST (National Institute of Standards and Technology), l’un des benchmarks les plus respectés au monde pour les technologies d’identification par empreintes digitales. Cette évaluation mesure la précision et l’efficacité avec lesquelles les systèmes biométriques identifient des individus dans des bases de données contenant des millions d’enregistrements.

DERMALOG s’est distingué comme l’un des participants les plus performants, alliant une précision d’identification exceptionnelle à une grande efficacité de traitement, démontrant ainsi sa capacité à alimenter des systèmes biométriques à forte demande fonctionnant à l’échelle nationale.

Dans la catégorie Class B (Identification Flats), DERMALOG a obtenu un résultat particulièrement remarquable. L’entreprise est actuellement l’un des deux seuls participants à enregistrer zéro fausse non-identification (FNIR) pour un taux de fausses identifications positives FPIR ≤ 0,001. De plus, le système DERMALOG fonctionne plus de dix fois plus rapidement que l’unique autre système atteignant ce même niveau de référence. Cette combinaison de précision et de débit est particulièrement essentielle pour des applications réelles telles que le contrôle aux frontières, les activités des forces de l’ordre ou la délivrance sécurisée de documents d’identité.

DERMALOG s’est également distingué par une efficacité de stockage exceptionnelle. Son architecture de templates compacte ne nécessite qu’environ un sixième de la capacité de stockage utilisée par les autres participants, réduisant ainsi les coûts d’infrastructure et permettant des déploiements AFIS et ABIS hautement évolutifs.

« Ces résultats confirment notre leadership technologique », déclare Günther Mull, CEO de DERMALOG. « Nous nous concentrons sur l’équilibre optimal entre précision, vitesse et évolutivité. La dernière évaluation du NIST démontre clairement que DERMALOG est conçu pour offrir des performances à grande échelle. »

Grâce à ses solides résultats dans ce benchmark du NIST, DERMALOG renforce sa position de leader mondial dans le domaine des systèmes avancés d’identification biométrique.

