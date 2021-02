Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Neues Buch "Die Dekade 2020-2030"

Erschienen im Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council

Frankfurt (ots)

"Die Dekade 2020-2030 - Das kommt auf uns zu!", Andreas Dripke, Hang Nguyen, ISBN 978-3-947818-17-4, 362 Seiten, DC Publishing

Einen Blick in die Kristallkugel wagen die Autoren des neuen Buches "Die Dekade 2020-2030" aus dem Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council (DC). Der Verlag DC Publishing nennt es "eine atemberaubende Tour d'Horizon durch alles, was uns seit 2020 in Atem hält, und alles, was bis 2030 noch auf uns zukommen wird". Die UNO-Denker erheben den Anspruch, in dem Werk die, wie es heißt, 100 wichtigsten Trends der nächsten Jahre zu adressieren.

Die These: 2020 wurden binnen eines Jahres so viele Weichen für unsere Zukunft gestellt wie zuvor über Jahrzehnte hinweg nicht. Die damit festgelegten Richtungen und die Bewältigung der Folgen werden eine ganze Generation für mindestens eine Dekade beschäftigen. Die Welt wird nach der Corona-Krise eine andere sein als vorher. Die Katastrophe hat unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Wirtschaft und unsere Sichtweise auf unser Gesundheitswesen nachhaltig verändert. Im dem Werk zeichnen die Autoren diese Veränderungen auf und entwerfen eine Skizze der neuen Welt bis ins Jahr 2030. Dabei blicken sie weit über Deutschland hinaus auf die geopolitische Weltlage, wegweisende technologische Entwicklungen und die großen Fragen der Menschheit.

Das Diplomatic Council stützt seine Skizze der Zukunft auf mehr als 460 dokumentierte Quellen.

www.diplomatic-council.org/de

