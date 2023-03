Grant Thornton

Jahresbilanz Grant Thornton: 2021/22 mit erneutem Umsatzwachstum auf 187 Millionen Euro

Grant Thornton Gruppe setzt Wachstumskurs mit einem Umsatzplus von 10 Prozent fort

Ausbau der Kompetenzen durch weitere Spezialistenteams

Fokus für 2022/23 liegt auf weiterem Wachstum, auch unterstützt durch Fortsetzung der Markenkampagne mit Fokus Arbeitgebermarke

Auf der Basis eines starken internationalen Netzwerkes gut aufgestellt, den gehobenen internationalen Mittelstand und börsennotierte Unternehmen zu prüfen und zu beraten

Die Grant Thornton Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021/22 zum 30. September 2022 mit einem Plus von 10 Prozent und mit einem Umsatz von 187 Millionen Euro abgeschlossen. Damit setzt sie den Wachstumskurs trotz der wirtschaftlich unsicheren Lage fort.

Das vergangene Geschäftsjahr stand ganz im Zeichen der Umfirmierung von Warth & Klein Grant Thornton zu Grant Thornton zum 1. März 2022. Mit dieser hat das Unternehmen seine Ausrichtung auf den internationalen Mittelstand weiter gefestigt. Im Zielmarkt konnte es wiederholt Erfolge verzeichnen und neue attraktive Mandate gewinnen. "Wir sind stolz darauf, dass wir über nahezu alle Geschäftsbereiche und Standorte hinweg Wachstum vermelden können. Dies ist Ausdruck der stabilen und nachhaltigen Entwicklung von Grant Thornton", sagt Michael Häger, Vorstandsvorsitzender von Grant Thornton. "Zudem freuen wir uns über das signifikante personelle Wachstum in der gesamten Gesellschaft und besonders über starke Zugänge auf Partnerebene." Hinter der erfolgreichen Geschäftsentwicklung stehen in Deutschland rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand 30.09.2022).

Wachstumstrend fortgesetzt

Der größte Geschäftsbereich Audit & Assurance wuchs im Vorjahresvergleich um 14 Prozent auf 63 Millionen Euro Umsatz, was vor allem auf den Gewinn neuer Mandate zurückzuführen ist. Neben der Auftragslage wurde auch die personelle Struktur ausgebaut und das Portfolio durch Partnerzugänge erweitert. Darüber hinaus konnten die Angebote im Bereich ESG-Berichterstattung sowie im Innovationsbereich Data Science erweitert werden. Neue Prüfungsmandate waren unter anderem die Real GmbH, das börsennotierte Elektronikunternehmen Katek SE sowie der Zahlungsdienstleister Payone GmbH.

Mit einem Wachstum von 7 Prozent schloss der Geschäftsbereich Tax das Geschäftsjahr mit 51 Millionen Euro ab. Ermöglicht wurde dies durch die erfolgreiche Weiterentwicklung vieler Bereiche und Kompetenzen: die Service Line Verrechnungspreise an den Standorten Düsseldorf und Hamburg, die Service Line Financial Services Tax in Frankfurt sowie die Service Line Umsatzsteuer an den Standorten Frankfurt und München wurden durch interne und externe Partnerzugänge verstärkt.

Der Bereich Advisory verzeichnete mit einem Umsatzanstieg von 15 Prozent auf 34 Millionen Euro erneut das größte Wachstum aller Geschäftsbereiche. Besonders hervorzuheben ist hier das neue Angebot innerhalb der Transaktionsberatung: Der Bereich Operational Deal Services bündelt alle Leistungen über den gesamten M&A-Lifecycle. Mit diesem Service hebt sich Grant Thornton erfolgreich von anderen Marktteilnehmern unter den "Next 7" ab.

Mit einem Plus von 7 Prozent auf einen Umsatz von 27 Millionen Euro schloss der Geschäftsbereich Business Process Solutions das Jahr 2020/2021 erfolgreich ab, das vor allem durch ein positives organisches Wachstum geprägt war. Der Geschäftsbereich Legal verzeichnete ein stabiles Geschäft, beendete das Geschäftsjahr jedoch mit einem Umsatzrückgang um 9 Prozent auf 6 Millionen Euro. Private Finance setzte mit einer Steigerung um 7 Prozent auf 6 Millionen Euro seinen Wachstumskurs fort.

Die Entwicklung der Gruppe zeigt sich auch im Ausbau der Standorte, vor allem in Frankfurt und Hamburg. Die verstärkte Präsenz in den deutschen Wirtschaftszentren wird auch durch neue Immobilien unterstrichen. So wurde in Frankfurt am Main ein innovatives Büro eingerichtet, dessen flexibles Raumkonzept mit Beteiligung der Mitarbeitenden erarbeitet wurde und das agiles und vernetztes Arbeiten in den Fokus rückt. Zudem wurde auch eine neue Heimat für die bisher bis zu drei Hamburger Standorte gefunden.

Mit dem Umsatzwachstum reiht sich Grant Thornton in Deutschland in die positiven Entwicklungen des internationalen Netzwerkes ein. Grant Thornton International verzeichnete für das Geschäftsjahr 2021/22 ein Wachstum um 13,7 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar.

Ausweitung der Mandantenbasis

Zusätzlich hat das Unternehmen sowohl in seinem Zielsegment des gehobenen Mittelstandes als auch im Bereich der börsennotierten Unternehmen bedeutende Mandanten gewinnen können. Es verfolgt konsequent seinen Fokus auf Mandate im Bereich der Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entities, PIE), auch länderübergreifend. Den Anfang bildet ein erstes gemeinsames Projekt mit Grant Thornton Austria. Die beiden Gesellschaften bündeln ihre Kompetenzen für die gemeinsame Betreuung von PIE-Prüfungsmandaten in Österreich. Durch seine starke Aufstellung sieht sich Grant Thornton gut positioniert schon zeitnah auch Prüfer für PIE-Unternehmen im Dax-40-Bereich zu sein.

Grant Thornton verfolgt eine ganzheitliche Strategie und ein multidisziplinäres Geschäftsmodell. Hierbei können vertrauensvolle Mandatsbeziehungen aus einem Geschäftsbereich sukzessive auch in andere Geschäftsfelder erweitert werden. Dieser Ansatz und der damit einhergehende Anspruch einer ganzheitlichen Betreuung steht aus Sicht von Grant Thornton nicht im Widerspruch zur konsequenten Einhaltung der strengen und sinnvollen Independence-Anforderungen.

Ein Beispiel dafür ist die DuMont Mediengruppe, die Grant Thornton aufgrund ihrer Erfahrung aus einem Beratungsprojekt im vergangenen Geschäftsjahr mit der Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses beauftragt hat. Ein weiteres multidisziplinäres Mandat ist die Sappi-Gruppe, die Grant Thornton mit einem gemeinsamen Marktauftritt von Tax und Advisory überzeugen konnte. Der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Zellstoff- und Papier-Bereich wurde im Rahmen eines komplexen internationalen Carve-outs beraten.

Entwicklungstreiber Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Auch im Geschäftsjahr 2021/22 konnte Grant Thornton die eigene Digitalisierungsagenda sowohl intern als auch mandantenseitig weiter vorantreiben. "Wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation der Kernleistungen der Beratung und Prüfung. Als Wirtschaftsprüfer sind wir hier Experte und Treiber. Dabei macht die Digitalisierung der Prozesse und Angebote für unsere Mandanten einen wesentlichen Teil unseres Leistungsversprechens aus", sagt Dr. Heike Wieland-Blöse, Mitglied des Vorstands und ab Oktober 2023 Sprecherin des Vorstands.

Der Geschäftsbereich Audit & Assurance steht seinen Mandanten mit einem erweiterten Angebot zur datengestützten Transformation des Leistungsportfolios rund um Prüfung und prüfungsnahe Beratung sowie datenbasierten Lösungen zur Seite. Die Schwerpunkte eines neuen Teams liegen in den Bereichen Data Science, Datenanalyse und Process Mining.

Auch im Geschäftsbereich Tax konnten in allen Service Lines die Digitalisierungskompetenz und das damit verbundene Leistungsportfolio am Markt ausgebaut werden. Dies gelang insbesondere durch den weiteren konsequenten Teamaufbau sowie strategische Kooperationen, besonders hervorzuheben ist hier die Service Line Tax Technology im Bereich SAP / S4Hana und der Implementierung von VAT Engines. Zudem wurden eigene Tools entwickelt, die unter anderem im Bereich Grundsteuer oder Workation eingesetzt werden.

Im Bereich Advisory baut Grant Thornton die Transaction Analytics zur analytischen Unterstützung von Mandaten im Bereich M&A aus, mit dem Ziel, diese zuerst national und dann im Netzwerk zu etablieren.

Ein weiterer Entwicklungsfaktor der Branche und damit auch für Grant Thornton ist die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsthemen. Um alle Aspekte der Nachhaltigkeitsberatung zu bündeln, hat die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft das Center of Excellence für Sustainability ins Leben gerufen und erfolgreich mit der Arbeit begonnen.

Weiterhin stabiles Wachstum im unsicheren Geschäftsjahr 2022/23

Auch zukunftsgerichtet liegt der Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen: Die ESG-Reporting Services sollen ausgebaut und weitere Kompetenzen und Angebote etabliert werden. Auf diesem Gebiet zeichnet sich nach Einschätzung der Experten ein besonders starkes Wachstumspotenzial ab, da hier viele Unternehmen in diesem Jahr bei der ESG-Berichterstattung aktiv werden müssen

Das aktuelle Geschäftsjahr 2022/23 hat solide begonnen. Auf Basis der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen erwartet Grant Thornton auch im anstehenden Geschäftsjahr neue Herausforderungen. Dennoch blickt das Unternehmen optimistisch auf das neue Jahr. "Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr eine zuverlässige Struktur aus Stabilität und Agilität in unserer Gesellschaft aufgebaut, die es uns ermöglicht, frühzeitig und zugleich professionell auf Herausforderungen zu reagieren", kommentiert Häger. "Damit wir im Herbst 2023 ebenfalls auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken können, verfolgen wir weiterhin unsere Wachstumsagenda und streben damit verbunden neue Partner- und Teamzugänge an."

Das Gewinnen und Halten von Mitarbeitenden sind auch für Grant Thornton entscheidende Wettbewerbs- und Wachstumsfaktoren. Um den weiterhin angespannten Arbeitsmarkt mit einer höheren Bekanntheit und Attraktivität durchdringen zu können, startet im Frühjahr 2023 eine Employer Branding Kampagne. Diese ist eng verzahnt mit der aktuell laufenden Markenkampagne, die im Juni 2022 gestartet wurde.

