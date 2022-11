Die beste Zeit zum Sparen: Die Black Friday Woche bei Amazon startet bereits am Freitag

München (ots) - - Die Fahrzeuge sind ein wichtiger Meilenstein auf Amazons Weg, bis 2040 CO2-neutral (net-zero carbon) zu sein - 20 vollelektrische Lkw von Volvo werden bis Ende des Jahres in Deutschland in Betrieb genommen - Die Fahrzeuge sind in Dortmund und Düsseldorf stationiert und transportieren Produkte batteriebetrieben und ohne Abgas-Emissionen Amazon hat ...

mehr