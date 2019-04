Camelot Management Consultants AG

CAMELOT als Marktführer für Demand-Driven Supply Chain Management bestätigt

Mannheim (ots)

Analystenhaus ALM zeichnet CAMELOT als Best-in-Class-Beratungsunternehmen für Supply-Chain-Strategie und -Umsetzung aus

In seinem aktuellen Marktreport zu Beratungsanbietern im Bereich Supply-Chain-Planung stuft das US-amerikanische Analystenhaus ALM die CAMELOT Management Consultants als "Vanguard Leader" ein - die höchste erreichbare Kategorie. Besonders hervorgehoben wurde CAMELOTs Marktführerrolle in dem globalen Trend hin zu autonomen, kundenbedarfsgesteuerten ("Demand-Driven") Supply Chains. Ausschlaggebend für die herausragende Bewertung durch ALM waren auch die Kompetenzen des Beratungsspezialisten im Bereich der Supply-Chain-Organisation, die auf die Gestaltung wettbewerbsfähiger Lieferketten in dem heutigen komplexen und volatilen Marktumfeld abzielen.

"Mit marktführendem Prozess- und IT-Know-how stellt CAMELOT einen umfassenden Transformationsansatz bereit, der auch die für die Umsetzung von Demand-Driven Supply Chain Management erforderlichen Komponenten Mensch und System berücksichtigt", kommentiert Naima Hoque, Senior Research Analyst bei ALM, die Fähigkeiten von CAMELOT auf diesem Gebiet. Diese Kompetenzen unterstreicht die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft des CAMELOT-Schwesterunternehmens Camelot ITLab mit dem Software-Anbieter SAP. Die Initiative dient dazu, gemeinsam mit SAP Funktionen für das Demand-Driven Material Requirements Planning (DDMRP) innerhalb von SAP Integrated Business Planning zu entwickeln. DDMRP ist das "Herzstück" des Demand-Driven Supply Chain Managements.

Best-in-Class-Anbieter

ALM zufolge ist CAMELOT ein Best-in-Class-Beratungsunternehmen für Supply-Chain-Strategie und -Ausführung. "Das Supply Chain Planning Framework von CAMELOT umfasst viele praxiserprobte Ansätze, mit denen Kunden wettbewerbsfähige Supply Chains gestalten können", so Naima Hoque. Dazu zählen diverse innovative und modulare Planungsansätze und -lösungen, die sowohl der Prozessharmonisierung und -integration als auch der Verbesserung von Prognosen und Steuerungsgrößen dienen."

Die Kompetenz von CAMELOT im Bereich Strategieausführung kommentiert Naima Hoque wie folgt: "CAMELOT sticht dadurch heraus, dass das Unternehmen die Planung als Bindeglied zwischen Supply-Chain-Strategie und operativer Umsetzung versteht. Im Unterschied zur traditionellen prognosebasierten Produktionsplanung unterstützt CAMELOT bei der Gestaltung der Governance-Struktur und der Performance-Management-Systeme, die es Unternehmen erlauben, Nachfrageschwankungen durch eine dynamische und gezielte Nutzung von Lagerbeständen und Produktionskapazitäten zu steuern."

Der ALM Vanguard bewertet die relative Fähigkeit eines Beratungsdienstleisters, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Dies beinhaltet eine Untersuchung der Tiefe und Breite der Beratungskompetenz. Die Unternehmen, die hierbei am besten abschneiden, erhalten die höchste Auszeichnung: "Vanguard Leader". Diesen Titel tragen 2019 - neben CAMELOT - u.a. McKinsey, Boston Consulting, EY und PwC.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

