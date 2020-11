eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

Ich denk an dich: Kostenlos Weihnachtskarte verschicken mit eismann

MettmannMettmann (ots)

Gerade jetzt, wo man Freunde und Familie nicht so oft sehen kann, möchte man zeigen, dass man für sie da ist und an sie denkt - oder einfach mal "Danke" sagen für die tolle Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit. Passend dazu ruft eismann ab sofort bis zum 6. Dezember eine Aktion ins Leben, mit der man seinen Liebsten eine Freude in der Weihnachtszeit bereiten kann - mit persönlicher Note.

Über eine Anwendung auf der eismann-Website können Kunden und alle Interessierten eine personalisierbare Grußkarte kreieren. Insgesamt können die Ersteller aus vier unterschiedlichen Karten-Designs und 15 Grußtexten wählen. Zudem wird die Karte mit dem Vornamen des Empfängers versehen. Und das Beste: eismann übernimmt sowohl die Produktions- als auch Versandkosten der Postkarte. Auch wenn man in diesem Jahr also nicht persönlich mit selbstgebackenen Keksen vor der Tür stehen kann: Die Weihnachtsgeste kommt sicher mit der Post an - und einen Gutschein von eismann gibt es als kleines Geschenk noch mit dazu.

"Danke zu sagen und mit dem Herzen bei Freunden und der Familie zu sein, hat aktuell einen immensen Stellenwert", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. "Mit unserer Grußkartenaktion haben nun allen Interessierten die Gelegenheit, genau das auszudrücken und dem Empfänger ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."

"Mögen unter deinem Weihnachtsbaum viele Rollen Klopapier liegen"

Dabei ist für jeden Kartenersteller das Richtige dabei. Mit den Grußtexten können die Versender eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünschen, sich bedanken oder den Empfänger mit einem kleinen Gedicht oder lustigen Ratschlag überraschen. Humorvoll können es die Kartenersteller zum Beispiel mit diesem Gruß angehen:

"Mögen unter deinem Weihnachtsbaum viele Rollen Klopapier liegen, in deinem Haus immer genug Desinfektionsmittel sein und in deinem Tiefkühler immer ein leckeres Gericht auf dich warten. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und schöne Feiertage!"

Alle Interessierten können zwischen dem 16.11.2020 und dem 06.12.2020 an der Aktion teilnehmen. Die Postkarten gehen anschließend in den Druck und erreichen die Empfänger kurz vor Weihnachten. Die Aktion ist auf 100.000 Grußkarten limitiert und pro Versender können maximal zwei erstellt und verschickt werden. Teilnehmen kann man unter www.eismann.de/karte

Weihnachtsgeschenk von eismann

Neben dem herzlichen Gruß wartet die Postkarte mit einem kleinen Extra auf: Sie enthält einen Gutschein, mit dem die Empfänger einen Rabatt auf das vielfältige Sortiment von eismann erhalten. Gerade in Zeiten von Corona ist der Lieferdienst sehr gefragt und bietet von schnell zubereiteten Mittagessen für das Homeoffice bis zu hochwertigen Zutaten für die Sterne-Küche zuhause für jeden Geschmack etwas Passendes an. Dabei profitieren die Kartenempfänger von der kontaktlosen Lieferung von eismann. Produkte können vorab online bestellt und bargeldlos bezahlt werden, was die Berührungspunkte bei der Auslieferung minimiert.

eismann verstärkt soziales Engagement

Mit der Grußkartenaktion zum Weihnachtsfest baut eismann sein soziales Engagement weiter aus. Während des ersten Corona-Lockdowns hat der Lebensmittel-Lieferdienst die Kühltruhen von rund 180.000 Krankenhausmitarbeitern als Dank für ihren außergewöhnlichen Einsatz gefüllt. Seit Herbst verkauft der Lieferdienst ein Kochbuch, bei dem die Hälfte des Verkaufspreises an die Welthungerhilfe weitergeleitet wird. So werden Menschen unterstützt, die ohnehin in schwierigen Verhältnissen leben und durch die Folgen der Pandemie besonders hart getroffen wurden. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen der Corona-Pandemie nur gemeinsam bewältigen können", sagt Westermeyer. "Daher suchen wir stets nach neuen Möglichkeiten, wie wir uns engagieren und unseren Teil zur Bewältigung der Krise beitragen können."

Über eismann:

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Mehr als 800 selbstständige Handelsvertreter und etwa 400 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

Pressekontakt:

eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

Patrick Schöwe

Telefon: +49 (0) 2104 219 846

E-Mail: presse@eismann.de



Faktenkontor GmbH

Dennis Lind

Telefon: +49 (0) 40 253185129

E-Mail: Dennis.Lind@faktenkontor.de

Original-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuell