Domino's launcht die herzhaften Calzini in drei leckeren Sorten!

In den Sorten Salami, Schinken & Paprika oder in der vegetarischen Variante mit Spinat & Pilz, für jeden Gusto der passende Snack

Bei Domino's Pizza Deutschland erwartet die Kund:innen ab dem 16. November eine neue Snack-Sensation: die herzhaften Calzini. Mit den drei neuen Calzini zieht ein weiteres Snack-Produkt in das Sortiment von Domino's Pizza Deutschland ein. Die neuen Teigtaschen in drei geschmackvollen Sorten gibt es bereits zum Abholerpreis für 5,49 EUR und sind der ideale Snack für zwischendurch, den gemeinsamen Abend mit Freund:innen oder auf die Hand für unterwegs. Kein Kleckern, voller Genuss. Zur Produkteinführung erwartet die Kund:innen auf der Domino's App ein 2 for 1 Deal - zwei Calzini bestellen, nur eine bezahlen (in allen teilnehmenden Stores vom 18.11. bis 18.12.2022).

"Wir hören bei den Wünschen unserer Kund:innen sehr genau hin, testen viel und sind immer auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, um unsere Produktpalette weiter auszubauen und unseren Kund:innen noch mehr Vielfalt anzubieten. Wir sind überzeugt, mit unseren Calzini den Geschmack unserer Kund:innen zu treffen und ein neues Lieblingsprodukt zu etablieren. Für den Launch eines neuen Snack-Produktes zu einem attraktiven Preis ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt!" freut sich Silke Krüger, Head of Brand bei Domino's Pizza Deutschland.

Für jeden Geschmack das passende Produkt. Die Calzini kommen in drei unterschiedlichen Sorten: Zartschmelzender Mozzarella und Tomatensoße treffen auf vollen Geschmack im handlichen Snack-Format, klassisch mit Salami, Schinken & Paprika oder in der vegetarischen Variante mit Spinat & Pilz.

Über Domino's Pizza Deutschland GmbH: Domino's Pizza Deutschland ist mit über 400 Stores, rund 180 Franchisepartner:innen sowie über 10.000 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den zehn größten Gastro-Franchise-Gebern. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's stets das Ziel, handgemachte Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten schnell und frisch zu liefern.

Über Domino's Pizza Enterprises Ltd: Domino's Pizza Enterprises Ltd ist das größte Pizza-Unternehmen in Australien. Es ist der weltweit führende Franchisenehmer der amerikanischen Erfolgsmarke Domino's Pizza und hält Exklusivrechte an Marke und Netzwerk in folgenden Märkten: Australien, Neuseeland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Japan, Dänemark, Taiwan und Deutschland. Domino's Pizza Enterprises Ltd betreibt aktuell mehr als 3.000 Stores mit über 88.000 Beschäftigten.

