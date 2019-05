MSH Medical School Hamburg

MSH belegt Spitzenposition im CHE-Ranking

Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University - gehört mit dem Fach Psychologie bundesweit zu den besten Hochschulen

Die MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University - gehört im Fach Psychologie zu den besten Hochschulen in Deutschland. Das ist das Ergebnis eines Hochschulrankings, das vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) jüngst in mehreren Publikationen des Zeitverlags veröffentlicht wurde. Insgesamt bewertete das CHE Psychologiestudiengänge von 61 deutschen Hochschulen. Die MSH liegt in diesem Vergleich auf Rang 8.

"Die MSH belegt im Fach Psychologie eine Spitzenposition und gehört damit in diesem Bereich zu den besten Ausbildungsstätten in Deutschland. Das Rankingergebnis bestätigt die hohe Qualität unserer Lehre sowie das herausragende Engagement unserer Dozenten", sagt Ilona Renken-Olthoff, Geschäftsführerin der MSH. Die CHE-Studie hat ermittelt, dass 99,3 Prozent der Bachelor- und 96,6 Prozent Masterstudierenden ihren Abschluss an der MSH in Regelstudienzeit oder maximal nach zwei zusätzlichen Semestern abschließen. Bestnoten erhielt die MSH außerdem in den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang", "Betreuung durch Lehrende", "Studienorganisation", "Prüfungen", "Wissenschaftsbezug" und "Angebote zur Berufsorientierung". Zudem gab es für die räumlichen und technischen Voraussetzungen Top-Werte.

"Die Ergebnisse des Rankings spiegeln den hohen Stellenwert wider, den das Fach Psychologie an der MSH hat", sagt Ilona Renken-Olthoff. Die MSH bietet nicht nur einen Bachelorstudiengang Psychologie an. Auch die Masterstudiengänge "Arbeits- und Organisationspsychologie", "Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie" sowie "Psychologie mit Schwerpunkt Rechtspsychologie" gehören zum Programm. Alle Psychologiestudiengänge sind fachlich akkreditiert und haben Universitätsniveau.

Das CHE hat in diesem Jahr 17 Studiengänge untersucht. Dafür wurden 150.000 Studierende an rund 300 Universitäten und Fachhochschulen befragt. Der Hochschulvergleich des CHE gilt als der umfassendste und detaillierteste im deutschsprachigen Raum.

