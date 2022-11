Ein Ticket allein reicht nicht - VCD fordert Ausbau-Offensive für Bus und Bahn

Berlin (ots) - In einem Monat läuft das 9-Euro-Ticket aus, trotz zahlreicher Vorschläge und grundsätzlicher Offenheit ist eine Nachfolge bislang nicht in Sicht. Jetzt hat der ökologische Verkehrsclub VCD Bundesverkehrsminister Wissing in einem Offenen Brief zum Handeln aufgefordert - die Chance für die ...

mehr