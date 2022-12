Dachser SE

Dachser stellt die Weichen in der Luft- und Seefracht

Kempten (ots)

Dr. Tobias Burger folgt Edoardo Podestà zum 1.1.2024 als COO Air & Sea Logistics nach. Auch die Nachfolgen in den Business Units ASL EMEA und ASL APAC sind geregelt.

Dachser stellt mit langfristig geplanten Personalentscheidungen die Weichen für zukünftiges Wachstum in seinem Business Field Air & Sea Logistics (ASL).

So wird Dr. Tobias Burger (45) zum 1.1.2024 die Nachfolge von Edoardo Podestà (60) als COO Air & Sea Logistics und Mitglied des Vorstands antreten. Podestà wird nach einer 20-jährigen Dachser-Karriere und etwas mehr als vier Jahren an der Spitze des Luft- und Seefrachtressorts zum Jahresende 2023 aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden.

"Mit Dr. Tobias Burger bereiten wir einen erfahrenen Logistik-Strategen auf den Eintritt in das Executive Board von Dachser vor. Er wird unser Vorstandsteam mit seiner ganzheitlich-langfristigen Perspektive auf die Logistik bereichern", erklärt Bernhard Simon, Verwaltungsratsvorsitzender von Dachser. "Darüber hinaus übernimmt Dr. Burger die Marketingleitung für das gesamte Unternehmen Dachser. Damit sind wir bestens aufgestellt, um die komplexen Marktveränderungen, gerade in der Luft- und Seefracht, proaktiv zu adressieren und uns entsprechend zu positionieren."

Der ehemalige Unternehmensberater Dr. Burger startete seine Karriere bei Dachser im Jahr 2009 im Controlling und in der Strategieentwicklung, bevor er anschließend den Bereich Corporate Governance leitete. Bereits zu dieser Zeit begleitete er die Weiterentwicklung hin zu einem nahtlos operierenden, globalen Luft- und Seefracht-Netzwerk. Als Deputy Director Air & Sea Logistics fungiert Dr. Burger seit 2019 als Stellvertreter von Edoardo Podestà. In dieser Zeit war er zunächst globaler Verkaufsleiter der ASL. Aktuell verantwortet er in dieser Position u.a. die strategische Weiterentwicklung des gesamten Geschäftsfelds. Seit 2021 führt er in Personalunion erfolgreich das Luft- und Seefrachtgeschäft der Business Unit ASL EMEA.

Marc Meier leitet das ASL EMEA-Geschäft ab 1.1.2023

Die Position als Managing Director ASL EMEA übergibt Dr. Burger zum 1.1.2023 an Marc Meier. Der 53-jährige trat bereits am 1.10.2022 in das Unternehmen Dachser ein, um sich auf das Management der regionalen Geschäftseinheit vorzubereiten. Der Logistik-Manager, mit Expertise in Luft- und Seefracht, Landverkehr und Warehousing bringt mehr als 30 Jahre internationale Berufserfahrung in der Logistikbranche mit. Als CEO führte er bis zur Übernahme durch Maersk 2021 die Hamburger Luftfrachtspedition Senator International gemeinsam mit dem Inhaber. Zuvor leitete er mehr als fünf Jahre lang als CEO die auf Seefracht spezialisierte Spedition Fr. Meyer's Sohn. Meier startete seine Karriere bei Kühne + Nagel, wo er diverse Führungspositionen bekleidete, zuletzt als President der Landesgesellschaft Kanada.

"Mit Marc Meier gewinnen wir einen erfahrenen und international profilierten Luft- und Seefrachtmanager, der unser ASL-Geschäft in der EMEA-Region erfolgreich in die Zukunft führen wird", erklärt Burkhard Eling, CEO von Dachser. "Die enge Verzahnung mit unserem europäischen Landtransportnetzwerk wird dabei den Weg zu weiterem Wachstum weisen."

Roman Müller folgt in ASL APAC zum 1.1.2024 nach

Zusätzlich hat Dachser auch die Nachfolge in der Business Unit ASL Asia Pacific (APAC) vorausschauend geregelt. Der 41-jährige Roman Müller wird zum 1.1.2024 Edoardo Podestà nachfolgen, der die regionale Geschäftseinheit seit 2014 mit großem Erfolg führt, seit 2019 in Personalunion als COO ASL. Der gebürtige Schweizer Müller hat sein gesamtes bisheriges Berufsleben in Asien verbracht. Er kann auf eine 15-jährige Management-Karriere bei Dachser zurückblicken, u.a. als Leiter der koreanischen Landesgesellschaft und Verkaufsleiter für die gesamte APAC-Region. Seit Juli 2021 ist er als Deputy Director Asia Pacific Stellvertreter von Edoardo Podestà in der Business Unit ASL APAC.

"Roman Müller kennt die asiatischen Märkte und ihre Anforderungen im Detail. In seinen bisherigen Karrierestationen, insbesondere im Verkauf, hat er beeindruckende Erfolge erzielt und unsere asiatische Organisation weiterentwickelt", erklärt Burkhard Eling, CEO von Dachser. "Er hat damit die besten Voraussetzungen, um die herausragende Entwicklung der Business Unit ASL APAC nicht nur fortzuführen, sondern mit einem noch stärkeren Fokus auf integrierte Serviceangebote auf eine neue Stufe zu heben. In enger Zusammenarbeit mit Edoardo Podestà wird Roman Müller im Jahr 2023 hierfür die Weichen stellen."

Das Dachser Business Field Air & Sea Logistics erwirtschaftete 2021 mit über 4.300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Das Geschäftsfeld ist mit 139 eigenen Niederlassungen in 36 Ländern aktiv. Die Dachser Business Unit ASL EMEA umfasst 21 Landesgesellschaften an 71 Standorten und beschäftigt über 2.100 Mitarbeitende. Die Business Unit ASL APAC ist in 11 Ländern vertreten. An 43 Standorten arbeiten über 1.500 Mitarbeitende.

