50 Jahre Yps: Kult-Magazin zurück im Doppelpack - mit Retro-Charme und Popkultur!

Berlin (ots)

Egmont Ehapa Media bringt am 04. September 2025 das legendäre Kult-Magazin "Yps - mit Gimmick" zurück an den Kiosk - und das gleich im Doppelpack! Ausgabe 1284 bietet zwei Hefte: Das erste entführt dich zurück in die 70er- und 80er-Jahre - in die Ära von Urzeitkrebsen, Solarzeppelin & Co. Serien, Filme, Comics, Hörspiele - wir feiern die Popkultur unserer Kindheit! Das zweite Heft kommt wie damals daher: mit Comics, Üps-Humor und allem, was man über den Kult-Gimmick wissen muss - die Überraschung, die Yps unsterblich machte! Dabei handelt es sich in dieser Ausgabe um einen Entscheidungsfinder, ein Dartspiel mit Magnetpfeilen.

Prominente Yps-Fans erinnern sich: Michael "Bully" Herbig, Michael Holtschulte, Oliver Kalkofe und Dr. Mark Benecke sprechen über ihren Bezug zum Kult-Magazin und ihre persönlichen Erlebnisse mit den Gimmicks und dem Zeitgeist der 70er und 80er, als Yps seine Blütezeit erlebte. EUROPA-Hörspiel Ikone Heikedine Körting und "Die drei ???"-Sprecher Oliver Rohrbeck erzählen vom goldenen Zeitalter der Hörspielkassette und Yps-Mitschöpferin Hannelore Müller-Scherz spricht über die Entstehungszeit des Magazins und Schöpfung des berühmten Kängurus.

In einem klassischen Yps-Magazin, wie Fans es aus ihrer Kindheit und Jugend kennen, dürfen neben Witzen, Rätseln und Bastelspaß natürlich auch die Comics nicht zu kurz kommen. Die Yps-Redaktion hat hier ein buntes Potpourri zusammengestellt: Es gibt ein Wiedersehen mit "Yps, Kaspar, Patsch und Willy", dem "Yps-Fernseh-Team Yinni + Yan", "Pif und Herkules" und natürlich "Ben's Bande".

Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media sagt zum Jubiläum: "Auch mit 50 Jahren genießt Yps eine ungebrochene Popularität. Wir bei Egmont Ehapa Media sind stolz darauf, diese Tradition fortzuführen. Unsere Redaktion hat ein großartiges Magazinpaket mit viel Retro-Charme entwickelt, das die Herzen der Yps-Fans höherschlagen lassen wird."

Für alle, die von Yps nicht genug bekommen können, erscheint bei den Egmont Verlagsgesellschaften "50 Jahre YPS - Das Buch. Ohne Gimmick." Ein Best-of-Buch mit einer Auswahl klassischer Comics und einem erhellenden redaktionellen Teil, der die YPS-Historie von 1975 bis heute beleuchtet.

Das Yps-Magazin Nr. 1284 ist ab dem 04. September 2025 zum Preis von EUR 8,99 im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich. "50 Jahre YPS - Das Buch. Ohne Gimmick.", EUR 35,00, ISBN 978-3-7704-1023-1 ist ab dem 09. September 2025 im Handel sowie unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Bild- und Informationsmaterial können Sie im Egmont Presseportal downloaden. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "50 Jahre Yps - 50 Jahre Kult". Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen beginnen.

Für Interviewanfragen an Jörg Risken, Publishing Director Magazines oder die Yps-Redaktion sowie Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

