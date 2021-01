Junior-Chefredakteur für die Micky Maus gesucht!

Egmont Ehapa Media GmbH

Einmal das Micky Maus-Magazin ganz nach eigenen Wünschen gestalten: Dieser Traum eines jeden Comic-Fans wird nun für eine Ausgabe wahr!

Im Micky Maus-Magazin 02/21 und 03/21 (erscheint am 08.01.2021 sowie 22.01.2021) dürfen sich alle Leserinnen und Leser für den Posten des "Junior-Chefredakteurs für einen Tag" bewerben. Welche Comic-Abenteuer werden Donald Duck und Co. erleben? Über welche Witze, Tipps und Tricks sollen die Leser stauen? Und welche Witze sorgen für gute Laune? Eine echte Fan-Ausgabe bei der die Kinder das Sagen haben. Für die Bewerbung muss lediglich eine Comicidee per E-Mail (juniorchef@micky-maus.de) an die Redaktion des Micky Maus-Magazins geschickt werden. Der Entenhausen-Fan mit der lustigsten oder ausgefallensten Idee darf dann die Inhalte der Micky Maus 17/21, die am 06.08.2021 erscheint, bestimmen. Als besonderes Highlight wird die Gewinner-Idee als Comic in derselben Ausgabe erscheinen.

Das Micky Maus-Magazin richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und erscheint alle zwei Wochen neu. Das 'Micky Maus-Magazin' zählt neben 'Walt Disney Lustiges Taschenbuch' und 'Micky Maus Comics' zu den reichweitenstärksten Kindermagazinen im Gesamtmarkt und erreicht 405.000 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren (gemäß Kinder-Medien-Monitor 2020). Die verschiedenen Produkte des Micky Maus-Portfolios sind am Kiosk und im Handel erhältlich und können im EGMONT-Shop unter https://www.egmont-shop.de/micky bestellt werden.

