Die Cashback World und KK Crvena zvezda bauen ihre Kooperation aus - BILD

Nach dem Kick-off Ende Januar bauen die internationale Shopping Community Cashback World und der serbische Basketballverein KK Crvena zvezda ihre Partnerschaft weiter aus. Durch die Kooperation wird der KK Crvena zvezda mit seinem Programm rund um die multifunktionale Zvezda? Cashback Card Teil der internationalen Shopping Community. Diese bietet ihren 8 Millionen Mitgliedern zahlreiche attraktive Einkaufsvorteile.

Im Zuge einer Pressekonferenz am 29.03.2018 in Belgrad präsentierten der KK Crvena zvezda und die Cashback World die nächste Stufe ihrer Kooperation der Öffentlichkeit.

"Nach langer Vorbereitungszeit verteilen wir am Freitag beim Spiel gegen Real Madrid erstmals die multifunktionale Zvezda? Cashback Card. In den kommenden Tagen werden wir die Zvezda?-Community auf all unseren Kanälen über die Vorteile der Karte informieren. Dieses Programm ist von großer Bedeutung für unseren Verein", erklärt Filip Sunturli?, Marketing Director von KK Crvena zvezda.

"Es ist uns eine Ehre, mit einem der führenden Sportclubs Serbiens zusammenarbeiten zu dürfen. So können wir gemeinsam den Fans und Mitgliedern des Vereins zahlreiche Vorteile bieten", freut sich Vladan Bu?kovi? von der Cashback World.

Zwtl.: Das KK Crvena zvezda Zvezda? Cashback Programm

* Die Mitglieder des KK Crvena zvezda Zvezda? Cashback Programms erhalten bei allen Einkäufen, die sie online oder im stationären Handel bei einem der auf cashbackworld.com gelisteten Partnerunternehmen tätigen, bis zu 5% Cashback und sammeln zusätzlich Shopping Points, die sie für spezielle Deals der Partnerunternehmen einlösen können. * Die Shoppingvorteile können von den Mitgliedern des KK Crvena zvezda Zvezda? Cashback Programms bei ihren Einkäufen bei über 80.000 Partnerunternehmen genutzt werden - und das in 47 Ländern weltweit. Allein in Serbien stehen ihnen über 360 Partnerunternehmen zur Verfügung. * 1% der Einkaufsumme, die die Fans im Rahmen des KK Crvena zvezda Zvezda? Cashback Programms generieren, fließt automatisch in Projekte, die der Verein unterstützt. * Das Programm ermöglicht es auch kleinen Unternehmen, Teil der internationalen Shopping Community zu werden und ihren Kunden Einkaufsvorteile zu gewähren.

Zwtl.: Über den KK Crvena zvezda

Der KK Crvena zvezda wurde am 04.03.1945 gegründet. Seitdem gewann der Verein 18 nationale Meisterschaften, 9 nationale Pokale und den Europapokal der Pokalsieger. Der Verein konnte sich dreimal zum Sieger der ABA-Liga küren. Viele Spieler konnten zudem Medaillen bei Olympischen Spielen sowie bei Welt- und Europameisterschaften gewinnen. Als aktueller Meister der ABA-Liga und Gewinner der serbischen Meisterschaft ist der KK Crvena zvezda der einzige regionale Vertreter in der Euroleague und der Verein mit den meisten Fans in der gesamten Region.

Zwtl.: Über die Cashback World

Eine Zielgruppe der Cashback World sind Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 8 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 80.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Die Cashback World engagiert sich bereits seit Jahren im Breitensport und hat zahlreiche Kooperationen in den Bereichen Fußball, Motorsport, Eishockey und Handball abgeschlossen, unter anderem mit dem SK Rapid Wien, der MotoGP?, der European Handball Federation sowie dem italienischen Golfverband. Auch im CSR-Bereich ist die Cashback World aktiv und unterstützt die Child & Family Foundation, einen Verein, der bedürftige Kinder, Jugendliche und Familien fördert, sowie die Greenfinity Foundation, einen Verein, der sich für nachhaltigen Umweltschutz einsetzt.

