Hofheim (ots) - Am 1. Dezember startet der Blaue Engel wieder seinen Online-Adventskalender, an dem letztes Jahr über 255.000 Menschen teilgenommen haben. Unter www.blauer-engel.de/adventskalender gibt es jeden Tag neue umweltfreundliche Produkte zu entdecken, die verlost werden. Ob energiesparende Staubsauger, Kaffeemaschinen, Multifunktionsdrucker oder Design-Taschen und Möbel aus umweltfreundlichen Materialien: Der Blaue Engel zaubert zur Weihnachtszeit das Umwelt-Plus in Wohn- und Büroräume und zeigt, wie schön und vielfältig umweltbewusstes Schenken sein kann.

Gerade in der konsumstarken Weihnachtszeit ist es für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht einfach, ökologische Aspekte von Geschenken zu erkennen. Mit den 24 Gewinnen im Adventskalender zeigt das Umweltzeichen, dass es für viele Wohn- und Haushaltsprodukte eine umweltfreundliche Alternative gibt. So verbrauchen zum Beispiel Staubsauger mit dem Umwelt-zeichen bei höchster Leistung bis zu 65 Prozent weniger Strom als her-kömmliche Geräte und sind besonders leise.

Neu im Blauer Engel Sortiment sind Media-Receiver der Deutschen Telekom, Spielsteine für Kinder von Bioblo, Stifte und Highlighter von Edding und Schneider sowie Stofftragetaschen von memo. Das Umweltzeichen gibt es für mehr als 12.000 Produkte von über 1.600 Unternehmen. Nur die aus Umweltsicht besten Waren und Dienstleistungen einer Produktgruppe erhalten den Blauen Engel. Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit garantieren die Jury Umweltzeichen, das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt und die RAL gGmbH. Mitglieder der Jury Umweltzeichen sind BDI, BUND, DGB, HDE, NABU, vzbv, ZDH, Stiftung Warentest, Medien, Kirchen, Wissenschaft, der Deutsche Städtetag und Vertreter/-innen von zwei Bundesländern.

Die 24 Gewinne des Online-Adventskalenders im Überblick:

01.12. dm-drogerie markt: Gutscheine und Produktsets 02.12. Telekom Deutschland: Speedphone und Mediareceiver 03.12. edding International: Textmarker-Sets 04.12. Leifheit: Personenwaagen 05.12. Brother International: Multifunktionsdrucker 06.12. ritterwerk: Frühstücksset (Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine) 07.12. Erfurt & Sohn: Tapete 08.12. KÖHL: Bürostuhl 09.12. BREE Collection: Rucksack 10.12. Cherry: Tastaturen 11.12. Hugo Brennenstuhl: Steckdosenleisten 12.12. Bioblo Spielwaren: Spielsteine für Kinder 13.12. memo: Stoffbeutel und Gutscheine 14.12. HELLER-LEDER: Rucksackbeutel 15.12. Schneider Schreibgeräte: Stift-Sets 16.12. AEG: Staubsauger 17.12. Carus: LED Lampen-Sets 18.12. Wolf Umwelttechnologie: Duschbrausen 19.12. KYOCERA Document Solutions Deutschland: Multifunktionsdrucker 20.20. J.W. Ostendorf: Wandfarben 21.12. Druckpartner: Design-Jahreskalender 22.12. Rauch Möbelwerke: Kommode 23.12. Interstuhl Büromöbel: Bürostuhl 24.12. PAIDI Möbel: Garderobe

