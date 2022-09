Clarios

Jetzt an den Winter denken - und nach dem heißen Sommer rechtzeitig die Autobatterie checken lassen!

Hannover (ots)

Anmoderationsvorschlag: Zu heiß, zu trocken und ein Hitzerekord jagte den nächsten: Den Sommer 2022 werden wir so schnell wohl nicht vergessen, denn der hat vielen von uns echt schwer zu schaffen gemacht. Die extremen und lang anhaltenden Hitzewellen haben auch Autobatterien schwer zugesetzt. Warum das so ist und was Sie dagegen tun können, verrät Ihnen jetzt Jessica Martin.

Sprecherin: Wenn ein Auto liegenbleibt, sind daran laut Pannenstatistik in fast der Hälfte aller Fälle defekte Starterbatterien schuld. Die machen besonders gern nach extrem heißen Sommern mit langen Hitzewellen schlapp, weiß Bernd Evers von Clarios, dem Hersteller der VARTA-Autobatterien.

O-Ton 1 (Bernd Evers, 9 Sek.): "Denen geht es da nicht viel anders als uns, so um die 20 Grad fühlen sie sich am wohlsten. Wenn es deutlich heißer wird, dann kommt es zu einer Selbstentladung und dadurch altert der Akku schneller."

Sprecherin: Für den kommenden Winter ist nach den vielen, extrem heißen Sommertagen in diesem Jahr also mit dem Schlimmsten zu rechnen.

O-Ton 2 (Bernd Evers, 14 Sek.): "Das heißt, die Batterien haben da stark gelitten - und auch deutlich mehr als in früheren Jahren. Wenn es jetzt richtig kalt wird, dann sinkt die Batterieleistung sowieso schon, der Motorstart verlangt dem Akku mehr ab, und dann kann das für die Batterie schon zu viel sein."

Sprecherin: Das gilt übrigens nicht nur für Autos mit klassischem Verbrennungsmotor.

O-Ton 3 (Bernd Evers, 15 Sek.): "Das betrifft auch die Elektrofahrzeuge, auch da ist der häufigste Grund für Startschwierigkeiten eine schwache 12-Volt-Batterie. Die muss da zwar keinen Verbrennungsmotor mehr starten, den gibt es ja nicht, dafür muss sie aber die Bordnetzelektronik und auch die Hochspannungsbatterie betreiben."

Sprecherin: Mit Blick auf den nächsten Sommer, kann man dagegen leider nur wenig tun.

O-Ton 4 (Bernd Evers, 11 Sek.): "Na ja, ganz verhindern kann man die Selbstentladung nicht, weil, das ist ja eine Frage der Temperatur. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, das Fahrzeug vielleicht nicht in der prallen Sonne zu parken, sondern so kühl und schattig wie es geht."

Sprecherin: Ob und wie stark die Sommerhitze der Autobatterie zugesetzt hat, zeigt letzten Endes aber nur eine genaue Überprüfung.

O-Ton 5 (Bernd Evers, 23 Sek.): "Ja, auf jeden Fall. Das Wichtige, was man tun kann, ist ein Batteriecheck. Das macht jede Fachwerkstatt - und das sollte man machen, bevor es kalt wird. Angesichts der immer heißer werdenden Sommer sollte das für uns alle eigentlich zu einer Routine werden, die Batterie prüfen zu lassen. Also nicht warten, bis die Batterie aufgibt, denn das passiert meistens zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Sie fahren ja auch zum Tanken, bevor das Auto ohne Sprit stehen bleibt."

Abmoderationsvorschlag: Übrigens: Viele Werkstätten bieten den Batteriecheck jetzt im Herbst kostenlos an. Welche das sind, erfahren Sie ganz einfach unter www.varta-automotive.de.

Original-Content von: Clarios, übermittelt durch news aktuell