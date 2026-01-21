osteopathie.de - die erste Adresse für Osteopathie in Deutschland / Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V.

Verband der Osteopathen Deutschland e.V.

Wer sich über Osteopathie informieren oder eine qualifizierte Praxis in der Nähe finden möchte, landet meist zuerst auf osteopathie.de - und das aus gutem Grund. Die Website des Verbandes der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. ist seit Jahren die meistgenutzte Informationsplattform rund um die Osteopathie und bleibt auch 2025 unangefochten an der Spitze.

Allein im vergangenen Jahr informierten sich über 3,6 Millionen Menschen auf osteopathie.de über osteopathische Behandlungsmöglichkeiten, Hintergründe und qualitätsgesicherte Praxen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von rund 29 Prozent - ein deutliches Zeichen dafür, wie groß das Interesse an ganzheitlicher Medizin ist.

Besonders beliebt ist die größte Osteopathen-Suche Deutschlands. Seit ihrem Start im Jahr 2007 wurde sie mehr als 76 Millionen Mal genutzt. Mit wenigen Klicks finden Patientinnen und Patienten hier qualifizierte Osteopathinnen und Osteopathen - übersichtlich sortiert nach Wohnort, Postleitzahl oder Praxisnamen. So wird die Suche nach einer passenden Behandlung einfach und transparent (osteopathie.de/therapeutenliste).

Doch osteopathie.de bietet weit mehr als eine Adressliste: Wer wissen möchte, wie Osteopathie wirkt, wann sie sinnvoll ist oder woran man eine seriöse Ausbildung erkennt, findet hier verständliche Antworten. Gerade der Bereich Ausbildung erfreut sich wachsender Beliebtheit - nicht nur bei angehenden Osteopathinnen und Osteopathen, sondern auch bei Patientinnen und Patienten, die wissen möchten, worauf sie bei der Wahl einer Praxis achten sollten. Denn: Eine fundierte Osteopathieausbildung dauert in der Regel vier bis fünf Jahre.

"Unser Ziel ist es, Orientierung zu geben", sagt Prof. Marina Fuhrmann, Vorsitzende des VOD. "Gute Informationen, Transparenz und Qualitätssicherung helfen Patientinnen und Patienten, eine informierte Entscheidung für ihre Gesundheit zu treffen." Da es in Deutschland keine bundeseinheitlichen Ausbildungs- und Qualitätsstandards gibt, was zu Rechtsunsicherheit bei

Osteopathen, fehlender Patientensicherheit und mangelnder Transparenz führt, setzt sich der Berufsverband für eine berufsgesetzliche Regelung der Osteopathie ein.

Auch das Patientenmagazin "Osteopathie - das Praxismagazin" trägt zur Aufklärung bei. Verständlich geschrieben von VOD-Mitgliedern, greift es regelmäßig spannende Gesundheitsthemen auf und erklärt osteopathische Zusammenhänge alltagsnah. Fast 330.000 Exemplare wurden bislang kostenlos in den Praxen verteilt.

Fazit:

Wer Osteopathie sucht, verstehen will oder einen qualifizierten Behandler finden möchte, ist auf osteopathie.de in besten Händen.

Gut zu wissen:

Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.

Hintergrund:

Als deutscher Bundesverband für Osteopathinnen und Osteopathen mit nahezu 7.000 Mitgliedern setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 3,6 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.

Verband der Osteopathen Deutschland e.V.

Wilhelmstraße 42

65183 Wiesbaden

Telefon: 0 611 / 5808975 - 0

info@osteopathie.de

www.osteopathie.de

