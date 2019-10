sixx

Vom Strand zum Stecher: In "Cover Up On Holiday" lassen Daniel Aminati und Melli Zampanella Grusel-Tattoos verschwinden - ab 4. Oktober 2019 immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx

Strandgut der etwas anderen Art: Daniel Aminati und Melli Zampanella sind für die neue Doku-Reihe "Cover Up On Holiday - Wir retten Dein Tattoo" ab 4. Oktober in insgesamt fünf Episoden immer freitags um 20:15 Uhr unterwegs an Mallorcas Küsten-Hotspots. Ihre Mission: Findet die gruseligsten Tattoo-Fails und entführt deren "Besitzer" direkt vom Beach ins Tattoo-Studio. Dort lassen Profi-Tätowierer die Gruselkunstwerke unter kunstvollen Cover-Ups für alle Zeit verschwinden ...

"Cover Up On Holiday" - neu ab 4. Oktober 2019 immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.

