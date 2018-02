Titel: red.Style - #wemakeyouhappy; Staffel: 1; Person: Janin Ullmann; Copyright: sixx; Fotograf: Benedikt Müller; Bildredakteur: Clarissa Schreiner; Dateiname: 676822.psd; Rechtehinweis: "red.Style" is back! Start der neuen Staffel des sixx-Magazins mit Janin Ullmann am Freitag, 9. Februar 2018... mehr Bild-Infos Download

Fashionistas und Lifestyle-Lovers aufgepasst: Das sixx-Magazin "red.Style" mit Janin Ullmann geht ab Freitag, 9. Februar 2018, 23:20 Uhr in eine neue Runde - direkt im Anschluss an die aktuellen Folgen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" (freitags, 20:15 Uhr, auf sixx). "We make you happy": Unter diesem Motto zeigt "red.Style" die neuesten Trends rund um Beauty, Home and Living, Travel, Food & Love und versorgt die Zuschauerinnen 24/7 online auf sixx.de, bei Facebook, Instagram und Co. mit einem digitalen Rundum-Glücklich-Paket. ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Eva Gradl Kommunikation / PR Factual & Sports Tel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com http://presse.sixx.de Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

