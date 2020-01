Kulinarikfestival eat & meet: Magischer Frühling

Altstadt Salzburg Marketing

1.-31. März 2020 in der Salzburger Altstadt

Salzburg liebt gutes Essen und die Salzburger und Gäste lieben das jährliche Kulinarikfestival eat & meet. Und so gibt es im März wieder ein spannendes Programm, das Genussmenschen und Stadtflaneure gleichermaßen begeistern wird. In diesem Jahr dreht sich alles um das Motto "Magischer Frühling: Kräuter, Tapas, Honig und Bitter".

Die schönste Gegend ist ein gedeckter Tisch", sagte der österreichische Dramatiker Johann Nepomuk Nestroy. Seit mittlerweile 12 Jahren lädt die Altstadt Salzburg ein, die schönsten "Gegenden" zu genießen, das besondere Flair der Stadt zu erspüren und dabei die Wurzeln des guten Geschmacks zu erkunden. Die Festival-Macher haben sich mit den Gastronomen vielerlei ausgedacht: Die Blaue Stunde zum Beispiel, das Zusammenkommen mit Freunden bei Wein, Bier und kleinen Häppchen, wie es in Spanien oder Venedig zum Feierabend gehört.

Woran denken Sie in der Festspielstadt Salzburg, wenn Sie bittersüße Symphonien hören? Von nun an vielleicht nicht mehr nur an Musik, sondern an all die großartigen Bitter-Getränke, allen voran an den Campari. Aber vielleicht auch an den neuen überraschenden Bitter von der Likör- und Punschmanufaktur Sporer.

Das Salzburger Landestheater wird mit Solisten der Opernabteilung zu Gast bei Erzabt Korbinian sein. Dazu komponiert die Stiftsküche Brot, Wein und schlichte Speisen mit besonderen Zutaten und hintergründigen Geschichten. Nicht nur das ist eine echte Premiere beim Festival.

Ein Auszug zum Lustmachen: Personal Bitter Drinks von Antonella Nonino, der Grappa Queen aus Friaul bei Azwanger und Sporer, Honig in allen Facetten - von der eat & meet Edition "Salzburger Cremehonig mit Salz", kreiert von den Spitzenköchen Rudi und Karl Obauer, präsentiert im s'Fachl, bis zur "Bienenkönigin" im Hotel Sacher gibt es manches zu entdecken.

Das Programmbuch von eat & meet 2020 erscheint Mitte Februar und ist gefüllt mit bitter-süßen, würzigen, philosophischen und immer interessanten Gerichten aus der üppigen Karte der heurigen Trend-Themen.

