Egger Holzwerkstoffe GmbH

EANS-Hinweisbekanntmachung: Egger Holzwerkstoffe GmbH

Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG

-------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Positive Stimmung bei EGGER: Stabiles Jahresergebnis 2019/2020 und optimistischer Ausblick Hiermit gibt die Egger Holzwerkstoffe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 30.07.2020 Veröffentlichungsort: https://www.egger.com/shop/de_AT/ueber-uns/credit-relations/finanzberichte Rückfragehinweis: Der Holzwerkstoffhersteller schließt das Geschäftsjahr 2019/2020 mit 2,83 Mrd. Euro Umsatz (–0,4 %) und 424,4 Mio. Euro EBITDA (–0,1 %) ab. Der Abschluss des Geschäftsjahres der EGGER Gruppe zum 30.04.2020 fällt in eine besonders herausfordernde Zeit. Nichtsdestoweniger berichtet der Holzwerkstoffhersteller über elf erfolgreiche Monate und damit eine insgesamt stabile Geschäftsentwicklung: Der Umsatz und der Ertrag der Gruppe liegen auf Vorjahresniveau. Wiederum hat EGGER eine Rekordsumme von 531,4 Mio. Euro in bestehende und neue Werke investiert. Insgesamt kann EGGER für das Geschäftsjahr 2019/2020 über eine stabile Entwicklung seiner wesentlichen Kennzahlen berichten: Die Gruppe erwirtschaftete einen Umsatz von 2.831,5 Mio. EUR (–0,4 % zum Vorjahr) und ein EBITDA von 424,4 Mio. EUR (–0,1 % zum Vorjahr). Die EBITDA-Marge liegt gleich zum Vorjahr bei 15,0 %. Die Eigenkapitalquote liegt mit 37,9 % über dem Vorjahreswert (36,8 %). Rund 10.100 Mitarbeiter (zum Stichtag 30.04.2020) haben im abgelaufenen Geschäftsjahr zu diesen Ergebnissen und zu einem neuen Höchststand an Produktionskapazität von 8,9 Mio. m3 Holzwerkstoffe und Schnittholz beigetragen. Ebenso befindet sich die EGGER Gruppe somit weiterhin in einer Phase sehr hoher Investitionstätigkeit und hat im Geschäftsjahr 2019/2020 die Rekordsumme von 531,4 Mio. Euro investiert. Regional unterschiedliche Kriseneffekte Nach einer sehr positiven Geschäftsentwicklung in den ersten 11 Monaten haben Effekte der Corona-Pandemie diese leicht gedämpft. Dabei kam es aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitung des Virus und der national dagegen gesetzten Maßnahmen zu regionalen Unterschieden in der wirtschaftlichen Auswirkung. Während es also – über das gesamte Geschäftsjahr 2019/2020 betrachtet – in Westeuropa zu Umsatzrückgängen kam, konnten die Umsätze in Mitteleuropa leicht und in den osteuropäischen, amerikanischen und Übersee-Märkten zum Vorjahr teils erheblich gesteigert werden. Die Division Decorative Products Mitte hat im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 886,6 Mio. EUR (+2,8 % zum Vorjahr) erwirtschaftet. Die Division Decorative Products West mit Werken in Großbritannien und Frankreich hat mit 663,2 Mio. EUR einen um –7,1 % geringeren Umsatz als im Vorjahr. Der Umsatz der Division Decorative Products Ost stieg um +5,8 % auf 886,5 Mio. EUR. Die jüngste Division Decorative Products Americas erhöhte ihren Umsatz um +14,2 % auf 137,3 Mio. EUR. Hierin sind neben dem argentinischen Standort Concordia bereits Marktaufbauaktivitäten in Nordamerika für das im Bau befindliche Werk in Lexington, NC (US) enthalten. Die Division Flooring Products liegt mit einem Umsatz von 441,0 Mio. EUR um –1,3 % knapp unter dem Vorjahr. Das Segment Sonstiges beinhaltet das Sägewerk in Brilon (DE), kleinere eigenständige Bereiche und Gruppenfunktionen und hat einen Umsatz von 173,7 Mio. EUR erwirtschaftet. Optimistischer Ausblick für 2020/2021 Eine Vorausschau fällt aktuell mangels verlässlicher Prognosen zur Pandemie-Entwicklung und zu etwaigen weiteren Lockdown-Maßnahmen schwer. Trotz dieser Unsicherheiten geht man bei EGGER von einer stabilen Entwicklung im Geschäftsjahr 2020/2021 aus. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die im Februar 2020 eingeführte EGGER Kollektion Dekorativ für den Handel, zusätzlich geschaffene Veredelungskapazitäten, das weitere Hochfahren des Werkes in Biskupiec (PL) sowie der Werksstart in Lexington, NC (US) bis Ende 2020. Wenngleich manche der Produktions- und Absatzmärkte sich derzeit noch in der Krise befinden, zeichnen sich in den meisten Kernmärkten bereits positivere Entwicklungen und damit eine weitgehende Stabilisierung der Umsätze und Ergebnisse in nahezu allen europäischen Märkten und mit allen Produktbereichen ab. Herausfordernd sieht EGGER die langsamere Erholung in Großbritannien sowie die hohe Inflation und den Währungsverfall des Argentinischen Peso für das argentinische Werk in Concordia. Sämtliche Detailinformationen zum Geschäftsjahr 2019/2020 können im Jahresfinanzbericht unter www.egger.com/credit-relations nachvollzogen werden. Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Egger Holzwerkstoffe GmbH Weiberndorf 20 A-6380 St. Johann in Tirol Telefon: +43/(0) 50/600-0 FAX: +43/(0) 50/600-10111 Email: info@egger.com WWW: www.egger.com ISIN: AT0000A208R5 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Egger Holzwerkstoffe GmbH, übermittelt durch news aktuell