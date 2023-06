WDR Westdeutscher Rundfunk

Die digitale Zukunft der Sportschau und die Chancen von Drittplattformen – der WDR auf der re:publica

Wie sieht die Sportschau der Zukunft aus? Das diskutieren die Moderator:innen Esther Sedlaczek, Bastian Schweinsteiger und der Sportschau-Chef Karl Valks auf der re:publica 23. „Die Sportschau von morgen - wie sich ein TV-Riese im digitalen Markt aufstellt“ heißt die Veranstaltung im ARD Perspective Lab am 7. Juni.

Der WDR ist mit einem umfangreichen Programm auf der re:publica 23 als wichtigstem Festival für die digitale Gesellschaft vertreten. Bei den Panels vom 5. bis 7. Juni geht es unter anderem um Chancen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Drittplattformen, mehr Vielfalt im Journalismus und die konstruktive Berichterstattung von „kugelzwei“.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk will alle Menschen erreichen. Also muss er auch auf Drittplattformen vorkommen, oder? Über die Gratwanderung der Öffentlich-Rechtlichen in den sozialen Medien und wie Unabhängigkeit gelingen kann diskutieren am 5. Juni der Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung Jörg Schönenborn und Franziska Fiedler, Leiterin Digitale Innovation im WDR-Newsroom auf dem Panel „Abhängig von Meta und Co.? Über Chancen und Gefahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Drittplattformen“.

Medienhäuser müssen offen sein für unterschiedliche Menschen, Perspektiven und Geschichten. Sie müssen die pluralistische Gesellschaft widerspiegeln und Journalismus für alle machen. Wie, darüber sprechen die COSMO-Chefin Schiwa Schlei, der MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und Lia Gavi aus dem Team von STRG_F auf dem Panel „Mehr Vielfalt! Wie gelingt Journalismus für alle?“.

Die 360° Klima-Challenge mit der Maus

Mit dabei auf der re:publica ist auch die Maus. Vor Ort spielt sie die gerade mit dem Deutschen Digital Award ausgezeichnete WDR Klima App. Besucher:innen können sich mit der Maus und anderen Player:innen messen: Wer in einer Minute den meisten Plastikmüll aus dem Meer fischt, bekommt am Ende jedes Veranstaltungstags einen Klima-Preis von der Maus.

Die Panels in der Übersicht

Montag, 5. Juni

„Ist ChatGPT das neue...“ “Nein!” // Über die Schwierigkeit, eine KI mit Fakten zu koppeln. Mit Dennis Horn (ARD Perspective Lab, 12:30-13:30 Uhr)

Abhängig von Meta und Co.? Über Chancen und Gefahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Drittplattformen. Mit Franziska Fiedler, Jörg Schönenborn, Konrad Spremberg (ARD Perspective Lab, 13:45-14:45 Uhr)

Mehr Vielfalt! Wie gelingt Journalismus für alle? Mit Schiwa Schlei, Klaus Brinkbäumer, Lia Gavi, Ninia LaGrande (Trödelhalle, 15:00-16:00 Uhr)

Dienstag, 6. Juni

MONITOR-Forum: Hauptsache jung, Hauptsache laut: Auslaufmodell Journalismus? Mit Georg Restle, Christine Strobl, Tilo Jung, Anja Reschke (Stage 2, 12:30-13:30)

Mittwoch, 7. Juni

Die Sportschau von morgen - wie sich ein TV-Riese im digitalen Markt aufstellt. Mit Esther Sedlaczek, Bastian Schweinsteiger, Karl Valks (ARD Perspective Lab, 12:30-13:30 Uhr)

Money Maker: Wie weit würdest du für Cash gehen? // How to create finance content for millennials. Mit Jorin Gundler, Sejla Didic-Pavlic, Moritz Zimmermann, Johan Helmer Hein (ARD Perspective Lab, 16:15-17:15 Uhr)

Was, wenn die Zukunft gut wird? // Konstruktiver Journalismus bei „kugelzwei". Mit Maren Könemann, Margarethe Neubauer (ARD Perspective Lab, 17:30-18:30 Uhr)

Polarisierung überwinden: Warum es öffentlich-rechtliche Algorithmen braucht – konkurrenzfähig und Open Source. Mit Vanessa Beule, Arne Orgassa (Stage 3, 17:30-18:00 Uhr)

Die re:publica 23 steht unter dem Motto „Cash“. Sie ist das Festival für die digitale Gesellschaft und die größte Konferenz ihrer Art in Europa. Sie findet vom 5. bis 7. Juni 2023 in der Arena Berlin und dem Festsaal Kreuzberg statt.

