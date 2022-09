WDR Westdeutscher Rundfunk

Bremer Fernsehpreis 2022: WDR ist fünf Mal nominiert

Köln (ots)

Der WDR geht beim diesjährigen Bremer Fernsehpreis mit fünf Nominierungen ins Rennen um die renommierte Auszeichnung für besonders gutes Regionalfernsehen: In der Kategorie „Bester Beitrag vom Tag für den Tag“ ist die Lokalzeit Münsterland für den Beitrag „Hilfskonvoi Ukraine“ vom 3. März 2022 nominiert. Der Beitrag von Katja Corina Bothe, Detlef Proges und Heike Zafar berichtet über Münsters Hilfskonvoi an der ukrainischen Grenze. Drei Busse, privat organisiert von vielen Helfern, hatten sich mit Hilfsgütern auf den Weg gemacht, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, die bis nach Polen fliehen konnten.

In der Kategorie „Beste neue Moderation/neue Präsentation“ nominiert wurde Lara Lohmann mit „Man müsste mal… Haare spenden: Zopf ab, Glatze oder Rückzieher?“ vom 26. Juli 2021 (Digitalstrategie der Lokalzeiten NRW, Redaktion: Christopher Hanisch). Lara Lohmann ist eine von vier Hosts, die dem Gedanken „man müsste mal …“ Taten folgen lassen. Sie packen an, probieren aus und wagen Selbstversuche – und so geht es auch ums Haare spenden, damit daraus eine Perücke für Krebskranke hergestellt werden kann.

In der Kategorie „Beste Live-Reportage“ freut sich der WDR über gleich zwei Nominierungen: die Lokalzeit aus Aachen für die „Unwetter-Live-Schalte nach Schleiden-Gemünd am 15. Juli 2021 (Autorin: Silke Niewenhuis, Redaktion: Klaus Scheffer) und die Lokalzeit aus Dortmund für die „Live-Schalten zur Flut im Juli 2021“ am 14. Juli 2021. Autor ist Jan Schulte, Redaktion: Christian Beisenherz.

In der Kategorie „Bestes crossmediales Projekt“ ist der WDR Newsroom für seine Berichterstattung „Diskriminierung im Job: Was ich nie wieder erleben will“ vom 31. Mai 2022 nominiert. In kurzen Videos erzählen Menschen – zum Teil auch anonym – was sie im Job wegen eines türkischen Namens, einer Behinderung oder der sexuellen Orientierung alles erleben mussten. Autor:innen sind Louisa Heerde und Marspet Movsisyan, Redaktion: Julia Linn.

Mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet werden hervorragende Produktionen des deutschsprachigen Regionalfernsehens. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal auch den Publikumspreis „Nah dran“. Dafür stehen ab 3. Oktober 2022 insgesamt 27 Produktionen auf www.bremerfernsehpreis.de zur Abstimmung. Eine Stimmabgabe ist bis 21. Oktober 2022 möglich. Bekanntgegeben wird die Gewinnerin, der Gewinner des Publikumspreises zusammen mit den anderen Preisträgerinnen und Preisträgern bei der Verleihung des Bremer Fernsehpreises 2022 am 4. November 2022 in Bremen.

Die Verleihung wird im Livestream auf www.bremerfernsehpreis.de und im Smart-TV (HbbTV) ausgestrahlt.

