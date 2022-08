WDR-Intendant Tom Buhrow zum Tod von Michael Schmid-Ospach: 'Sein Name steht für öffentlich-rechtlichen Qualitätsanspruch'

Köln (ots) - Der WDR geht beim 23. Deutschen Fernsehpreis mit sieben Nominierungen ins Rennen: Nominiert sind 'Die Carolin Kebekus Show' in zwei Kategorien, der Talk 'maischberger', die Produktion 'Markus Feldenkirchen trifft Robert Habeck/Karl Lauterbach' sowie in drei Kategorien die Koproduktion 'Ein Leben lang'. Die Gewinner:innen werden am 13. und 14. September in ...

